Novità e trend 10 4

ROG Falcata: Asus mostra coraggio con la tastiera divisa in due parti

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2025

Le tastiere con un percento di forma non sono ancora comuni al giorno d'oggi. È quindi ancora più sorprendente che Asus presenti la ROG Falcata, una tastiera che non solo ha questo fattore di forma, ma è anche divisa al centro.

Se hai bisogno di spazio extra per i movimenti del mouse quando giochi ai videogiochi, rimuovi semplicemente la metà destra della tastiera di ROG Falcata. Non solo è una [tastiera al 75 percento](/page/how-form-factor-and-layout-affect-the-keyboard-21714 /page/how-form-factor-and-layout-affect-the-keyboard-21714), ma è anche una tastiera divisa. In gergo tecnico, questa si chiama «tastiera da gioco divisa al 75 percento».

Il vantaggio: se usi il mouse con la mano destra, non devi tenere le mani distanti come in una tastiera a grandezza naturale. Al contrario, puoi posizionare le due metà della tastiera più distanziate durante la digitazione. Entrambe le cose dovrebbero essere più ergonomiche. Una volta l'ho provato con una cosiddetta tastiera-ortodossa-divisa e ne sono rimasto abbastanza colpito.

Il fatto che Asus, tra tutte le aziende, stia lanciando una tastiera simile con il suo marchio di giochi ROG è sorprendente. Perché di solito i grandi produttori di periferiche non hanno abbastanza coraggio per un esperimento del genere: è improbabile che la Falcata vada a ruba.

La tastiera può essere utilizzata anche in combinazione.

Fonte: Asus

Parlando di giochi: l'aggiunta al nome non è casuale. Oltre all'immancabile illuminazione RGB, la tastiera offre una frequenza di polling di 8000 Hertz e interruttori con effetto riverbero.

Tasso di polling Il tasso di polling specifica l'intervallo con cui il mouse invia informazioni al PC. Più frequentemente lo fa, più velocemente vengono elaborati i movimenti e la pressione dei pulsanti.

Gli interruttori a effetto Hall sono ormai standard su molte tastiere da gioco di Novità. Nel caso della Falcata, il ROG HFX V2 integrato non si attiva meccanicamente, ma magneticamente. Un magnete, insieme a un sensore, misura la distanza di pressione dell'interruttore e si attiva in un momento definito. Questo può essere definito da 0,1 a 3,5 millimetri. Questo e la cosiddetta funzione Rapid Trigger dovrebbero darti un vantaggio quando giochi ai videogiochi. Quest'ultima definisce la distanza dopo la quale la pressione di un pulsante viene nuovamente attivata. La Falcata si collega al computer e si attiva in un momento successivo.

La Falcata si collega al computer tramite Bluetooth, wireless a 2,4 GHz o USB - funziona anche una connessione simultanea. Asus promette una durata della batteria di 610 ore - con una frequenza di polling di 8K.

Al momento non si sa se la Falcata sarà disponibile in Svizzera. Ma anche se così fosse, è improbabile che ci sia una versione con layout CH della tastiera. Il mercato svizzero è semplicemente troppo piccolo e la tastiera è troppo di nicchia per poterlo fare.

Immagine di copertina: Asus

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo