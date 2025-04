Novità e trend 1

Roblox premia anche i bambini e i giovani che consumano pubblicità

Molte persone bloccano le pubblicità o le ignorano. La piattaforma di gioco Roblox, utilizzata principalmente da bambini e ragazzi, ha annunciato un approccio diverso: gli utenti vengono ricompensati per la visione delle pubblicità.

La piattaforma di gioco Roblox sta attirando l'attenzione con un nuovo e controverso modello di pubblicità. Chiunque visualizzi le pubblicità all'interno dei giochi Roblox riceverà degli oggetti di gioco come ricompensa. Roblox lo ha annunciato il 1° aprile con un comunicato stampa. Tuttavia, non si tratta di un pesce d'aprile. Gran parte degli utenti sono bambini e ragazzi. Se non hai figli e non conosci Roblox, puoi trovare maggiori informazioni qui sotto.

Come funziona la nuova forma di pubblicità a premi?

In pratica, Roblox sta annunciando il formato dei "video pubblicitari ricompensati" insieme a una nuova partnership con Google. La partnership dovrebbe garantire che i nuovi annunci possano essere inseriti in modo più semplice e veloce. Dovrebbe anche rendere più facile l'espansione degli annunci immersivi.

La pubblicità immersiva è incorporata direttamente nel gioco Roblox.

L'incentivo a guardare le nuove pubblicità è rappresentato dai premi che gli utenti ricevono per farlo. Se guardano le pubblicità, della durata massima di 30 secondi, a schermo intero, riceveranno delle ricompense per il gioco a cui stanno giocando. Le prime prove hanno dimostrato che gli utenti partecipanti guardano più dell'80 percento del tempo totale di esecuzione dei video pubblicitari.

Roblox dichiara che gli utenti che guardano i video pubblicitari sono in grado di ottenere ricompense per il gioco.

Roblox afferma che grazie alla pubblicità immersiva, gli inserzionisti possono raggiungere facilmente il loro "gruppo target chiave, tra cui le decine di milioni di utenti Gen-Z attivi quotidianamente". Roblox fornisce anche dei dati in merito: oltre il 61 percento degli utenti attivi quotidianamente, ossia circa 50 milioni di utenti, ha più di 13 anni ed è "idoneo a visualizzare le pubblicità". Al contrario, il 39 percento ha meno di 13 anni. Roblox è ufficialmente autorizzato per gli utenti di età pari o superiore ai 12 anni.

Solo pochi giorni fa, l'UE ha annunciato nuove linee guida per combattere le pratiche di manipolazione che incoraggiano soprattutto i minori a spendere denaro. Puoi leggere l'articolo del mio collega Florian qui:

Che cos'è Roblox?

Roblox si descrive come una "piattaforma immersiva" dove "milioni di persone si riuniscono ogni giorno per giocare, creare e interagire". Si tratta di un ecosistema che offre giochi (le cosiddette esperienze), un mercato e funzioni di social media.

Alla fine del 2024, si stimava che circa 380 milioni di utenti fossero attivi su Roblox ogni mese. In confronto, la più grande piattaforma di gioco Steam attira "solo" circa 40 milioni di utenti mensili, secondo SteamDB. Fortnite ha 110 milioni di fan al mese.

Molti dei giochi disponibili su Roblox sono stati sviluppati da privati: Puoi creare i tuoi giochi utilizzando Roblox Studio e metterli a disposizione degli altri. Secondo il sito web di Roblox, 2,8 milioni di sviluppatori sono attivi sulla piattaforma, molti dei quali sono minorenni. Roblox viene ripetutamente criticato per lo sfruttamento dei giovani sviluppatori. L'accusa è che i minori creino contenuti con cui la piattaforma guadagna. Inoltre, non è facile ottenere il pagamento del denaro guadagnato in valuta reale.

Se un gioco raggiunge un certo livello di popolarità, Roblox offre agli sviluppatori opzioni di monetizzazione e guadagna denaro da questo.

Una piattaforma gigantesca per profitti giganteschi

Monetizzazione è una parola chiave importante: Roblox ha generato entrate per 3,6 miliardi di dollari nel 2024. L'attenzione è rivolta alla valuta di gioco "Robux". Serve come mezzo di pagamento per una vasta gamma di servizi nell'ecosistema Roblox. I Robux si acquistano con denaro reale. Esiste anche un abbonamento premium a pagamento, che ti garantisce Robux e altri vantaggi. L'azienda statunitense Roblox Corporation trattiene per sé il 30 percento di tutte le transazioni nell'ecosistema Roblox.

La pubblicità è anche un'altra delle attività di Roblox.

Anche la pubblicità sta giocando un ruolo sempre più importante. La "pubblicità immersiva" è disponibile dal 2023. Con questo termine Roblox intende le pubblicità che vengono visualizzate all'interno del gioco, ad esempio sui cartelloni pubblicitari della strada virtuale.

