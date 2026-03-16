Novità e trend 16 4

Ritorno di "Firefly": il cast originale torna per una serie animata

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.3.2026

"Firefly" non è mai stata solo una serie cancellata, ma un mito della cultura pop. Ora l'equipaggio di "Serenity" sta per avere un nuovo capitolo: una serie animata con voci familiari.

Dopo 24 anni, l'equipaggio della Serenity torna nello spazio. All'Awesome Con del 15 marzo 2026, Nathan Fillion ha confermato ufficialmente una serie animata basata sul cult sci-fi western «Firefly». Il progetto è già in fase avanzata di sviluppo. Il cast originale tornerà.

La rivelazione è avvenuta durante una registrazione in diretta del podcast di Fillion «Once We Were Spacemen». Ha fatto l'annuncio insieme alla sua ex co-star di «Firefly» e al co-conduttore del podcast Alan Tudyk, oltre ai membri del cast originale Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher e Summer Glau.

Riuniti: diverse star della serie originale «Firefly» sono apparse insieme all'Awesome Con e hanno pubblicizzato il nuovo progetto.

Fonte: @troyfin2 / X

Costruzione virale, gran finale

L'annuncio è stato preceduto da settimane di speculazioni. Una campagna virale sui social media con video criptici degli attori e delle attrici ha alimentato ulteriormente le aspettative. In una delle clip, Fillion bussa alla porta di una roulotte della produzione, al che Torres chiede: «Significa che è arrivato il momento?» e Fillion risponde: «È il momento.» Le successive clip con Baccarin, Maher, Staite, Glau, Baldwin e Tudyk hanno generato complessivamente oltre 28 milioni di visualizzazioni su varie piattaforme.

L'equipaggio di «Serenity» ha dato forma allo status di cult di «Firefly». Ora l'universo sta per tornare sotto forma di serie animata.

Fonte: 20th Century Fox

L'interesse della comunità dei fan era quindi enorme già prima dell'annuncio ufficiale e il momento sul palco di Washington ha rappresentato il compimento di una promessa a lungo mantenuta.

Di cosa parla e chi c'è dietro?

La serie animata è ambientata nell'arco di tempo compreso tra la serie originale del 2002 e il lungometraggio del 2005 «Serenity», espandendo l'universo senza interrompere la continuità esistente. Lo studio di animazione ShadowMachine («Bojack Horseman»), vincitore di un Emmy, ha già sviluppato dei concept art.

Di cosa parlava la serie originale? La serie racconta la storia di un gruppo di fuorilegge che vivono ai margini della società e cercano di trasportare contrabbando in un universo controllato dallo strapotente regime dell'Alleanza. L'equipaggio dell'astronave è guidato dal Capitano Mal (Fillion), che ha combattuto dalla parte dei perdenti in una precedente guerra civile insieme al suo compagno d'armi e attuale secondo in comando Zoe. La serie, composta da 14 episodi, combina la lotta per la sopravvivenza, il desiderio di libertà e le avventure spaziali con la costante minaccia dell'Alleanza e dei brutali Reavers.

Il progetto è sviluppato dalla casa di produzione di Fillion, Collision33, in collaborazione con 20th Television Animation, che detiene i diritti del franchise. Gli showrunner sono i coniugi Marc Guggenheim («Arrow», «The Flash») e Tara Butters («Agent Carter»), che si sono conosciuti sul set di «Firefly». La sceneggiatura del primo episodio è già stata scritta.

Tuttavia, non è ancora stata definita una casa televisiva o di streaming specifica. Nathan Fillion ha fatto una campagna durante la sua apparizione e in un post Instagram affinché i fan sostengano il progetto in modo che possa effettivamente trovare un acquirente.

L'equipaggio di «Serenity» per tornare insieme

La particolarità di questa produzione è il ritorno del cast originale. Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher e Summer Glau prestano le loro voci ai personaggi già noti. È previsto anche il ritorno di Adam Baldwin nei panni di Jayne Cobb.

Questo significa che il film è stato realizzato con un'unica regia.

Questo significa che l'equipaggio centrale di «Serenity» è quasi completamente riunito. Un'eccezione è rappresentata da Ron Glass, che nella serie originale interpretava Shepherd Book e che è morto nel 2016.

Ci colpisce anche il fatto che il creatore della serie Joss Whedon non sia coinvolto creativamente nella nuova serie animata. Secondo Fillion, ha dato la sua benedizione al progetto ma non è coinvolto nella produzione. Probabilmente anche questa è una decisione strategica. Whedon è stato per anni una figura controversa a Hollywood a seguito di accuse di comportamenti tossici.

Questo potrebbe essere un vantaggio per il pubblico.

Questo potrebbe essere un vantaggio per il progetto stesso. La nuova serie può sfruttare lo status di culto del marchio senza essere completamente legata alla sua problematica storia di produzione.

Ciò potrebbe essere un vantaggio per il progetto stesso.

Un pezzo cult della storia della televisione

Per capire perché questo annuncio sta facendo così scalpore, vale la pena dare un'occhiata al passato. Dei 14 episodi della serie originale prodotti, Fox ne ha trasmessi solo undici - e nell'ordine sbagliato - prima che il canale cancellasse la serie. Il film per il cinema «Serenity» ha continuato la storia e ha incassato circa 40 milioni di dollari in tutto il mondo. Un pubblico fedele ha mantenuto in vita il franchise attraverso le vendite di DVD, lo streaming e varie serie di fumetti.

Per chi è in attesa, l'introduzione alla serie originale rimane il modo migliore per tornare a bordo di «Serenity».

Immagine di copertina: 20th Century Fox

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







