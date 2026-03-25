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Ritorno alla Contea: Peter Jackson annuncia il nuovo film del Signore degli Anelli

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 25.3.2026

Quasi nessuno se lo aspettava: Alcuni capitoli non girati de "Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello" potrebbero arrivare al cinema. Peter Jackson e il conduttore Stephen Colbert stanno progettando un sequel.

Per i fan dell'adattamento cinematografico di Peter Jackson de «Il Signore degli Anelli» c'è un nuovo film con il titolo provvisorio «Shadows of the Past» sta per arrivare sul grande schermo. Jackson lo ha annunciato in un breve video.

Di cosa parla «Shadows of the Past»?

La trama del film è ispirata a una sezione di sei capitoli del primo libro, «The Companions», dal Capitolo III («Three men up») al Capitolo VIII («Mists on the Barrows»). Questi capitoli sono stati in gran parte omessi dalla versione cinematografica, che all'epoca fu criticata.

In questa sezione, i quattro hobbit Frodo, Sam, Merry e Pipino entrano nella Vecchia Foresta dopo aver lasciato la Contea, dove subiscono l'influenza del vecchio salice «» , un albero ostile. Vengono salvati da Tom Bombadil. Tom Bombadil, un misterioso essere dei tempi antichi, accoglie gli hobbit nella sua casa e li intrattiene insieme alla moglie Goldberry. Dopo essersi salutati, gli hobbit si spostano e finiscono in una nebbia incantata sui tumuli, dove delle voci inquietanti li attirano in un'antica tomba.

Secondo la sinossi ufficiale di «Shadows of the Past» di Warner Bros, citata da diversi portali , tuttavia, la sua trama non è un pezzo di puzzle posticcio di «The Companions». Invece, 14 anni dopo la partenza di Frodo dalla Terra di Mezzo, i tre hobbit rimasti intraprendono un viaggio per ripercorrere la loro avventura passata. Anche Elanor, la figlia di Sam, svolge un ruolo importante. È sulle tracce di un segreto riguardante la Guerra dell'Anello.

In linea con il libro originale e l'adattamento cinematografico di Jackson

Oltre a Jackson, anche Stephen Colbert può dire la sua sull'annuncio del film. Colbert è noto come conduttore di programmi notturni e autore di satira ed è quindi una persona insolita per il franchise de «Il Signore degli Anelli». Ma è anche un fan accanito dei «libri del Signore degli Anelli» e della loro trasposizione cinematografica.

Ha ideato il film e l'ha fatto per conto suo.

L'idea di «Shadows of the Past» è venuta a lui. Colbert racconta di aver pensato per anni a come portare sullo schermo i capitoli mancanti come storia a sé stante. Per lui era importante raccontarli in modo fedele all'originale di Tolkien e in linea con la trilogia cinematografica di Jackson. Ha portato la sua idea a Jackson due anni fa e da allora sta lavorando a una sceneggiatura con suo figlio, lo sceneggiatore Peter McGee, e Philippa Boyens. La Boyens ha già lavorato alle sceneggiature di «Il Signore degli Anelli» e «Lo Hobbit».

Colbert sarà presto in grado di realizzare il suo film.

Colbert avrà presto molto tempo per il nuovo progetto: il suo show notturno sarà cancellato a maggio di quest'anno. Gli studi cinematografici New Line Cinema e Warner Bros. hanno già dato il via libera alla sua idea di film.

Prima «Caccia a Gollum», poi «Ombre del Passato»

Ci vorrà ancora del tempo prima che tu possa tornare nella Contea seduto al cinema: Il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Jackson afferma che sarà girato dopo «Hunt for Gollum», che uscirà nei cinema alla fine del 2027. « Hunt for Gollum» sarà diretto da Andy Serkis, l'attore che ha interpretato il tormentato Gollum nelle due precedenti trilogie. Anche in questo caso, tornerà a calarsi nel suo ruolo preferito. La storia è incentrata su Gollum e sulla sua vita dopo che Bilbo Baggins gli ha rubato l'anello.

A proposito: se hai visto «La Compagnia dell'Anello» al cinema in passato, ora puoi sentirti davvero vecchio. L'epopea festeggia quest'anno il suo 25° compleanno. È passato un quarto di secolo da quando sei andato al cinema.

Immagine di copertina: Shutterstock/Adwo

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