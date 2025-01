Ritorno al futuro: comunicare via fax con ChatGPT

Un'azienda di Braunschweig offre richieste di chatGPT via fax. Ciò significa che non è necessario inviare la richiesta all'AI online.

In tempi in cui anche l'e-mail sta diventando meno importante, una vecchia tecnologia continua a resistere: il fax. L'azienda Simple Fax di Braunschweig (Bassa Sassonia) porta questo tipo di comunicazione a un livello superiore: puoi comunicare via fax con ChatGPT. Basta inviare un fax con la tua richiesta al numero dell'azienda e ricevere una risposta dall'intelligenza artificiale ChatGPT - sempre via fax, ovviamente. Il servizio si chiama FaxKI.

Potresti pensare che il fax sia una reliquia dello scorso millennio. Sembra troppo antiquato scannerizzare un documento e convertirlo in suoni che vengono inviati attraverso la linea telefonica e stampati nuovamente all'altro capo. Tuttavia, si suppone che esistano ancora macchine fax funzionanti, soprattutto negli enti pubblici e nelle aziende - almeno in Germania. E anche le persone più anziane che 40 anni fa si sono messe al passo con i tempi e hanno acquistato un fax possono ancora apprezzare il fax.

Novità e trend Digitalizzazione: le aziende amano ancora il fax di Kim Muntinga

Forse FaxKI è interessante anche per te se il mondo online ti opprime o la tua banda internet è troppo stretta per navigare. Nessun problema, puoi comunque utilizzare una delle tecnologie più in voga del momento e chiedere a ChatGPT di inviarti via fax le risposte a tutte le domande più assurde che ti vengono in mente. Almeno, a patto che le tue domande siano valide. ChatGPT non ti dirà come mettere alle strette con discrezione il tuo vicino di casa o come costruire un'autobomba.

Hai bisogno di una traduzione? Vuoi sapere cosa pensa ChatGPT del senso della vita? Vuoi sapere come avviare il tuo PC per non dover più ricorrere ai fax? Per ogni richiesta di fax, questo ti costerà solo le normali tariffe di trasmissione fax - se usi Simple Fax, ti verranno addebitati almeno sette centesimi di euro, a seconda del paese, che verranno detratti dal tuo conto prepagato.

Secondo Simple Fax, Fax AI è "il tuo assistente affidabile in vari settori". E naturalmente si tratta di una trovata di marketing. Serve a generare attenzione per la vera offerta dell'azienda, ovvero l'invio di fax, messaggi di testo e lettere direttamente dal browser. Puoi anche registrare un numero di fax per te stesso e ricevere i fax. The Standard ha parlato per primo di FaxKI.

E no, con questo articolo non voglio criticare il fax. Si può certamente riconoscere al fax il merito di essere più difficile da ignorare rispetto alle richieste via e-mail. Dopo tutto, viene consegnato fisicamente direttamente ai destinatari entro pochi secondi dall'invio. È come un messaggio VIP che supera tutte le mail non lette della casella di posta. Anche questo vale molto.