Rilasciata la beta di "Adreno Control Panel" per Windows 11

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 21.5.2025

I notebook e i convertibili con chip Snapdragon X Elite riceveranno un'interfaccia per personalizzare le impostazioni dell'iGPU Adreno. Qualcomm ha rilasciato una versione beta del suo "Adreno Control Panel".

Qualcomm spende i suoi chip Snapdragon X Elite una controparte delle interfacce per le impostazioni grafiche offerte da Nvidia, Intel o AMD. Poiché il pannello di controllo «Adreno» per Windows 11 è ancora in fase beta, la portata delle impostazioni grafiche è attualmente ancora gestibile.

La beta offre un numero gestibile di opzioni grafiche.

Fonte: Qualcomm

Il software offre una libreria di giochi, permette di gestire i profili grafici, offre aggiornamenti dei driver e una panoramica del sistema.

Ecco gli aggiornamenti per il driver iGPU e il pannello di controllo.

Fonte: Qualcomm

Anche se la soluzione grafica di Qualcomm attualmente non è ancora all'altezza delle iGPU integrate di Intel e AMD per quanto riguarda i giochi, il software sarà probabilmente una pietra miliare importante. Se hai un dispositivo con il chip adatto e ti piace giocare con impostazioni di bassa qualità, puoi scaricare la beta di «Adreno Control Panel» dal Qualcomm Software Centre. Tuttavia, dovrai creare un account se non ne hai già uno.

Immagine di copertina: Qualcomm

