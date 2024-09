Richiamo: Microsoft migliora la controversa funzione AI

Screenshot criptati, opt-in, definizione di eccezioni e disinstallazione completa: Microsoft sta tirando le somme della debacle della sua funzione AI Recall.

Recall effettua uno screenshot ogni pochi secondi. Lo strumento è stato progettato per aiutarti a trovare qualsiasi cosa sul tuo notebook. Prima ancora di essere rilasciata, però, la nuova funzione è stata pesantemente criticata all'inizio dell'estate. Microsoft voleva attivare la funzione AI automaticamente e non aveva nemmeno criptato gli screenshot.

Di conseguenza, Microsoft ha rimosso Recall dal set di funzionalità dei Copilot+ PC per rivedere lo strumento AI. Questo ha portato a diversi cambiamenti che dovrebbero ripristinare la fiducia in Recall.

Maggiore sicurezza e più opzioni

In un recente blog post, David Weston (Vice President Enterprise and OS Security di Microsoft) chiarisce ancora una volta che Recall è opt-in. È quindi necessario attivare esplicitamente la funzione e accettarla. A differenza di quanto previsto inizialmente, non sarà automaticamente attiva sui notebook.

La nuova schermata di login per Recall.

Fonte: Microsoft

Microsoft sta anche trasformando in realtà un errore originale. All'inizio di settembre è apparso un pulsante di disinstallazione per Recall. All'epoca, Microsoft disse che si trattava di un bug. Ora il bug è diventato una vera e propria funzione. È possibile disinstallare Recall, compreso il modello di intelligenza artificiale richiesto.

Se vuoi usare Recall, Microsoft aumenta la protezione dei dati. Gli screenshot che Recall realizza sono crittografati. L'integrazione del Trusted Platform Module (TPM) e di Windows Hello dovrebbe garantire che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

Diagramma che mostra come Microsoft intende utilizzare Windows Hello e TPM per garantire che nessuna persona non autorizzata possa accedere ai dati di Recall.

Fonte: Microsoft

Microsoft ha utilizzato il tempo extra prima del rilascio di Recall per darti un maggiore controllo sullo strumento di intelligenza artificiale. Questo ti permette di specificare le app e i siti web che Recall non rileverà. La funzione è anche progettata per escludere dall'archiviazione contenuti sensibili come password, informazioni sulle carte di credito o dati sanitari e finanziari. Microsoft sta anche rendendo possibile l'eliminazione di dati specifici da Recall. Mentre prima era possibile rimuovere solo l'intero database, ora è possibile eliminare dal database tutti i contenuti di un'app, di un sito web o di un periodo di tempo specifico.

Microsoft sta rispettando il suo programma per Recall. Ciò significa che i beta tester del programma Windows Insider potranno provare la funzione AI modificata a ottobre. Diventerà regolarmente disponibile sui PC CoPilot+ solo se le prove saranno soddisfacenti.

