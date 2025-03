Novità e trend 13 7

Ricevuto il postulato: Il Consiglio federale rivedrà il divieto di TikTok per i giovani

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Il Consiglio federale deve studiare come limitare l'accesso dei giovani alle piattaforme di social media. Dovrebbe essere esaminato anche un eventuale divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole. È stato approvato un postulato corrispondente del Consiglio degli Stati.

In una recente riunione, il Consiglio degli Stati ha deciso di incaricare il Consiglio federale di effettuare una revisione completa delle restrizioni sui social network. L'obiettivo è quello di chiarire se e come potrebbe essere attuato un divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok e Instagram per i minori di 16 anni. Verranno inoltre analizzate le possibili conseguenze di un divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole.

Postulato Un postulato incarica il Consiglio Federale di esaminare e riferire se un progetto di decreto deve essere presentato all'Assemblea Federale o se è necessario adottare una misura. Un postulato può essere presentato da un membro del Consiglio, da un gruppo parlamentare o dalla maggioranza delle commissioni.

Supporto da tutte le parti

Due postulati di Maya Graf (Verdi/BL) e Céline Vara (Verdi/NE) hanno incontrato un ampio sostegno da parte di tutti i membri del Consiglio. Le due mozioni chiedono un'analisi dei rischi che i social media comportano per i giovani. Ripensare la regolamentazione delle piattaforme di social media è importante, come sottolinea Graf: la salute mentale ne risente in modo evidente. Cara fa anche riferimento agli studi e all'avvertimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il consumo eccessivo di media da parte dei giovani.

Altri paesi sono già più avanti

Il Consigliere Federale Baume-Schneider ha sottolineato l'importanza di questo argomento.

Fonte: Shutterstock

La discussione su regolamenti più severi per le piattaforme di social media è un argomento presente in molti luoghi. L'Australia ha vietato l'accesso a TikTok e Instagram ai giovani sotto i 16 anni. Anche in Europa sono già in vigore misure per limitare l'uso degli smartphone nelle scuole. Ad esempio, in Francia, Italia e Grecia - l'Albania ha addirittura vietato completamente la piattaforma TikTok. Inizialmente per un anno. Anche in Svizzera ci sono scuole che hanno limitato l'uso dei telefoni cellulari. In alcuni casi, gli smartphone sono completamente vietati in classe per evitare distrazioni.

Il Consiglio Federale esamina le misure

Il Ministro della Salute Elisabeth Baume-Schneider ha sottolineato che il Consiglio Federale sta prendendo in seria considerazione l'argomento. Sebbene sia noto che i social media svolgono un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana dei giovani, in passato gli studi sui loro effetti sono stati diversi. È quindi necessaria una revisione separata e indipendente. Il magistrato ha esitato sull'argomento del divieto dei telefoni cellulari nelle scuole. Questo argomento è di competenza dei cantoni. Tuttavia, si sta valutando una possibile regolamentazione standardizzata. Il postulato è stato adottato all'unanimità dal Consiglio degli Stati e approvato dal Consiglio federale. Il Consiglio federale dovrà ora preparare una relazione e presentarla al Parlamento.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo