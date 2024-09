Razer presenta un cuscino da gioco aptico

Razer ha presentato il cuscino vibrante Freyja. Lo posizionerai sul tuo sedile e riceverai un feedback aptico nei giochi sulla schiena e sul sedere.

Con il cuscino da gioco Freyja, Razer non promette altro che "migliorare significativamente l'esperienza sensoriale e trasformare il gioco in un viaggio vivace e coinvolgente". Sei motori multidirezionali dovrebbero garantire questo risultato. Sono posizionati in modo tale da riprodurre dettagliatamente le interazioni nei giochi e aumentare la consapevolezza spaziale. In poche parole: Freyja è il controller vibra per la tua schiena.

I motori sono controllati dal software Razer Sensa. Questo software è utilizzato anche nelle cuffie Kraken Pro V4, che sono state presentate. I dispositivi possono essere sincronizzati tramite Sensa. Il produttore sta lavorando con gli sviluppatori di giochi per integrare la tecnologia. Ad esempio, è stata ottimizzata per "Final Fantasy XVI". Tuttavia, Sensa dovrebbe essere compatibile con qualsiasi uscita audio, che si tratti di giochi, musica o film.

Il cuscino può essere utilizzato per sincronizzare i dispositivi con i videogiochi.

Il cuscino può essere fissato a diverse sedie da gioco o da ufficio tramite una cinghia. Le prove dimostreranno l'efficacia di questo sistema. È molto probabile che Freyja sia ottimizzato per le sedie Razer. Le immagini mostrano almeno il modello Fujin Pro.

Freyja dovrebbe richiedere un solo cavo per il collegamento all'alimentazione. Questo a sua volta è dotato di un meccanismo di sgancio rapido per renderlo più resistente. Resta da vedere quanto sia pratico avere un cavo appeso alla sedia. Freyja si collega a un PC o a uno smartphone tramite radio a 2,4 GHz o Bluetooth Low Energy.

Non dovresti essere troppo piccolo o troppo alto perché le vibrazioni del cuscino possano deliziare la tua schiena. Razer indica tra i 160 e i 200 centimetri la misura ottimale.

Il prodotto è ora in vendita.

Il pezzo forte è ora disponibile direttamente da Razer per poco meno di 300 dollari americani. Non è ancora chiaro se e quando sarà disponibile in Germania. Di solito Razer vende prodotti sperimentali di questo tipo nel proprio negozio prima che vengano distribuiti al pubblico.