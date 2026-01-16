Novità e trend 11 1

Questo smartwatch Huawei costa oltre 3300 franchi o euro

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 16.1.2026

Con il Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, Huawei porta la sua collezione di lusso all'estremo. I materiali utilizzati portano il prezzo a livelli ineguagliabili.

Da poco più di due anni, Huawei produce versioni raffinate di orologi intelligenti e smartphone con il marchio «Ultimate Design». All'epoca il produttore cinese aveva già presentato uno smartwatch in oro. Ora sta per arrivare sul mercato una nuova versione: tecnologia aggiornata, più glamour, prezzo più alto.

Tecnicamente niente di nuovo

Il nuovo Watch Ultimate Design Royal Gold Edition evidenzia anche il problema degli smartwatch di lusso. Mentre gli orologi analogici durano decenni, i loro fratelli e sorelle digitali hanno una data di scadenza. Nel caso di Huawei, i tempi sono maturi per un aggiornamento dopo due anni e mezzo. Certo, puoi continuare a utilizzare il modello precedente, ma chi vuole portare al polso un orologio di lusso tecnicamente superato?

Il nuovo modello è tecnicamente basato sul Watch Ultimate 2, che non è esattamente economico con circa 800 franchi o euro, ma è significativamente più economico della Gold Edition, che richiede un investimento superiore del 300 percento.

Le caratteristiche tecniche includono la comunicazione subacquea basata su sonar, una cassa resistente all'acqua fino a 150 metri, una eSIM direttamente sull'orologio e uno speciale sensore per i dati sulla salute sul lato.

Viola e oro

Il produttore ha optato per un mix di colori viola e oro per il design. L'aspetto è molto elegante e non troppo appariscente. La lunetta è realizzata in ceramica. Secondo il produttore «, Huawei ha utilizzato un processo» innovativo nel settore per produrre un composito di terre rare e porpora. I componenti vengono riscaldati fino a 1400 gradi per ottenere il colore viola.

L'orologio non solo brilla d'oro, ma è in parte fatto d'oro.

Fonte: Huawei

La seconda particolarità è costituita da dieci elementi realizzati in oro 18 carati, tra cui sei parti della cornice della lunetta. Questi sono inseriti a mano. Inoltre, il bracciale è realizzato in lega di titanio e il touchscreen è protetto da vetro zaffiro antigraffio.

L'orologio è disponibile da subito al prezzo di circa 3300 euro o franchi. Si tratta di un prezzo superiore del 10 percento rispetto al suo predecessore. Non è ancora chiaro se e quando il modello sarà disponibile nel nostro negozio.

Immagine di copertina: Huawei

