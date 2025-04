Novità e trend 41 7

Questo smartphone ha una batteria da 8000 mAh ed è ancora sottile

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.4.2025

Più batteria dell'iPad Air: Honor ha presentato in Cina uno smartphone con una batteria molto capiente e tuttavia non spessa.

Con le sue dimensioni di 163,7 × 76,7 × 7,98 millimetri, l'Honor Power non è più grande di altri smartphone con display da 6,7-6,8 pollici. Tuttavia, la sua batteria ha una capacità di 8000 milliampereora (mAh), decisamente superiore ai soliti 5000 mAh. Solo il peso è superiore alla media con 209 grammi.

Una batteria per un'intera giornata

Honor si vanta della sua potenza: la sua batteria fornisce 29,60 wattora (Wh) di energia. L'attuale iPad Air (2025) ha solo 28,93 Wh. Con la sua batteria al silicio, lo smartphone è in grado di riprodurre video per 25 ore. Puoi anche utilizzare TikTok per 23 ore consecutive - non è una buona idea - o navigare per 23 ore - un'idea migliore con delle pause. Se vuoi giocare ai videogiochi con lo smartphone, ti basterà una presa di corrente dopo 14 ore.

L'Honor Power si ricarica fino a 66 watt tramite USB-C. Il produttore non ha rivelato quanto tempo richiede una ricarica completa.

Due delle tre varianti di colore dell'Honor Power.

Fonte: Honor

Il resto delle caratteristiche si colloca nella fascia media superiore, mentre la configurazione della fotocamera appartiene al segmento entry-level:

Display: OLED da 6,78 pollici, 2700 × 1224 pixel, 120 hertz, 4000 nits di picco

Processore: Snapdragon 7s Gen 3

Camera principale: 50 megapixel

Camera ultragrandangolare: 5 megapixel (sì, davvero solo 5)

Camera frontale: 16 megapixel

Spazio di archiviazione: 256 o 512 gigabyte

Memoria: 8 o 12 gigabyte

Prezzo e disponibilità

L'Honor Power è inizialmente disponibile solo in Cina. È disponibile a partire da 2000 yuan. Attualmente è l'equivalente di circa 222 franchi svizzeri o 240 euro, esclusi i costi di importazione come tasse o dazi doganali. Honor non ha commentato la disponibilità al di fuori della Cina.

Immagine di copertina: Onore

Mi piace questo articolo! A 41 persone piace questo articolo