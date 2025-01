Questo smartphone cambia colore al freddo

L'ultimo smartphone di Realme cambia colore quando fa freddo. Al di sotto dei 16 gradi, il retro del Realme 14 Pro diventa blu. Tuttavia, questo effetto non è permanente.

Per accelerare la decolorazione è possibile utilizzare ghiaccio o simili o applicarlo in modo specifico su singole aree. Non appena il Realme 14 Pro o la sua variante Plus si riscaldano, il colore blu scompare di nuovo.

I pigmenti che cambiano colore non durano per sempre

La decolorazione a freddo si verifica solo nella variante di colore "Pearl White" del Realme 14 Pro e Pro Plus. Le versioni viola e grigie mantengono il loro colore. Il produttore sta collaborando con lo studio di design danese Valeur Designs per creare il cambiamento di colore. I pigmenti termocromatici, che cambiano colore da bianco a blu non appena la temperatura è inferiore a 16 gradi, provengono da loro. Più bassa è la temperatura, più veloce è il cambiamento di colore. Nel video seguente, il cambiamento di colore è visibile a partire dal minuto 2:00 circa.

Tuttavia, l'effetto di cambiamento di colore non dura per sempre. Secondo Realme, i pigmenti perdono gradualmente il loro effetto con l'uso quotidiano. Tuttavia, il produttore non dice quanto tempo o quanti cambiamenti dureranno.

Solo la versione bianca cambia colore.

Fonte: Realme

Tre flash e IP69

Le altre caratteristiche speciali di Realme 14 Pro e Pro Plus includono tre flash sul retro e la certificazione IP69. Ciò significa che gli smartphone non solo sono impermeabili quando vengono immersi, ma anche ad alte temperature e ad alta pressione. Secondo Realme, i flash sono stati progettati per garantire tonalità della pelle particolarmente naturali in condizioni di scarsa illuminazione.

A parte questo, i Realme 14 Pro e Pro Plus sono tipici smartphone di fascia media. Il produttore ha installato lo Snapdragon 7s Gen 3 nel Pro Plus e il Dimensity 7300 di Mediatek nel modello Pro. Entrambi hanno una fotocamera principale da 50 megapixel, ma solo il Pro Plus dispone di tre fotocamere - teleobiettivo e ultra-grandangolo che si aggiungono alla fotocamera principale - sul retro accanto ai flash. Anche la 14 Pro ha tre aperture per gli obiettivi, ma solo due di essi sono dotati di fotocamera e uno di essi scatta solo foto monocromatiche.

Fronte e retro del Realme 14 Pro Plus.

Fonte: Realme

Il Realme Pro Plus ha un display OLED leggermente più grande, da 6,83 pollici. Tuttavia, il Pro è solo leggermente più piccolo, con i suoi 6,77 pollici. La batteria di entrambi gli smartphone ha una capacità di 6000 mAh, ma nel Pro Plus si ricarica più velocemente fino a 80 watt. Il Pro accetta un massimo di 45 watt.

Sino ad ora, Real Realtà ha avuto un'esperienza di ricarica di 6000 mAh.

Finora Realme ha presentato i suoi 14 Pro e Pro Plus solo per il mercato indiano. Gli smartphone sono disponibili a partire da 22.999 rupie. Si tratta dell'equivalente di poco più di 250 euro o poco meno di 240 franchi.