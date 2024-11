Questo smartphone Android senza Google è un successo del crowdfunding

Nessun dato per Google, inserzionisti, commercianti di dati e governi: Con questa promessa, Brax3 ha raggiunto il suo obiettivo di crowdfunding in quattro giorni.

Il Brax3 è progettato per tenere per sé i tuoi dati e condividerne il meno possibile con gli esterni. Soprattutto, lo smartphone open source è stato progettato per tenere fuori le grandi aziende tecnologiche, gli inserzionisti, i commercianti di dati e i governi. Al contrario, il sistema operativo è iodéOS e sarà possibile scegliere anche Ubuntu Touch.

Rivela il minor numero di dati possibile

In media, uno smartphone Android invia dati a Google 90 volte al giorno e un iPhone comunica con 51 server all'ora. Brax cita l'informatico professor Douglas Schmidt della Vanderbilt University. Brax3 con iodéOS non prevede questa intensa comunicazione domestica. Con i server di Brax, la protezione dei dati è al centro dell'attenzione.

Il Brax3 è dotato di un sistema di comunicazione domestico che non ha bisogno di essere utilizzato.

Il Brax3 ha un blocco degli annunci integrato e mostra quali connessioni dati sono disponibili. Lo smartphone non effettua ricerche con Google, ma utilizza alternative come Ecosia, Metager, Qwant e altri. Naturalmente, non è necessario avere un account Google per utilizzare Brax.

Il Brax3 ha anche una radio FM a bordo.

Essendo ancora destinato ad essere uno smartphone, il Brax3 è ovviamente dotato di applicazioni. Puoi trovare un elenco di applicazioni compatibili con iodéOS qui. Con le app installate, puoi vedere quanto sono ficcanaso e limitare il loro accesso. Conoscere la tua posizione può essere molto utile. Tuttavia, lo smartphone non utilizza i servizi di localizzazione di Google, ma la Rete Lunare di diverse agenzie spaziali.

Consegna prevista per marzo 2025

La campagna Indiegogo per il Brax3 dura fino al 19 dicembre 2024, dove lo smartphone è disponibile a 285 euro. In seguito costerà 400 euro. Il prezzo include l'utilizzo a vita di iodéOS Premium, che rafforza la protezione dei dati. Il produttore prevede la consegna per marzo 2025.

Il retro del Brax3 è trasparente.

Il Brax3 dovrebbe supportare anche l'installazione di Ubuntu Touch. Tuttavia, il produttore ha già annunciato in anticipo che probabilmente non sarà così al momento del lancio.

I dati salienti del Brax3 in sintesi:

Display: 6,56 pollici HD+, 90 Hertz

Chipset: Mediatek Dimensity 6300

Memoria: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB + microSD

Sistema operativo: iodéOS, basato su Android 14

Fotocamera: fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera frontale da 5 megapixel

Batteria: 5000 mAh, ricarica a 10 watt

SIM: Dual SIM + eSIM

Standard: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G e connessione da 3,5 mm

Un chipset mediocre con il vecchio standard Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2, ma già 5G. C'è anche molto spazio di archiviazione e una grande batteria, che però si ricarica lentamente. Le opzioni SIM sono numerose e la fotocamera principale si spera sia utilizzabile. In termini di prezzo e caratteristiche, il Brax3 mi sembra più attraente dell'MC02: