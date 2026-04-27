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Questo mouse da gioco ha un touchscreen - e non è nemmeno il suo miglior trucco

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 27.4.2026

Un mouse da gioco con touchscreen sembra assurdo all'inizio. Tuttavia, il Command Series MC7 di Turtle Beach ha un'idea molto più pratica del suo accattivante display.

Turtle Beach integra un touchscreen da 2,25 pollici in un mouse da gioco. Mentre gli altri mouse hanno i pulsanti per il pollice, il Command Series MC7 ha uno schermo che puoi usare per controllare DPI, profili, macro e scene OBS. Sembra assurdo. E forse lo è. Ma non è questo l'aspetto davvero entusiasmante di questo mouse.

La batteria rimovibile fa la differenza

L'MC7 contiene due batterie da 1.000 mAh e una stazione di ricarica in modo che una batteria possa alimentare il mouse mentre l'altra è in carica. Nessun cavo, nessuna interruzione, nessuna attesa. Puoi cambiare la batteria in pochi secondi e continuare a giocare. Questo sistema è familiare alle cuffie di fascia alta. È una vera rarità in un mouse da gioco ed è la caratteristica che dovrebbe comunque diventare essenziale a partire dal 2027.

Il touchscreen si trova dove ci si aspetterebbe di trovare i classici pulsanti del pollice su altri mouse.

Fonte: Turtle Beach

Ogni batteria dovrebbe durare fino a 15 ore con l'illuminazione spenta e il display disattivato; con il touchscreen attivo e l'illuminazione RGB, la durata è di circa 10 ore. Le batterie sono compatibili anche con le Stealth Pro II di Turtle Beach, quindi puoi scambiarle tra le cuffie e il mouse.

Tanta tecnologia, tanto peso

Turtle Beach non lesina sulla tecnologia. Il sensore Owl Eye ha una risoluzione fino a 30.000 DPI, supporta il polling 8K tramite 2,4 GHz o USB e promette una latenza di 0,125 millisecondi. Ci sono anche interruttori ottici in titanio progettati per 150 milioni di clic, piedini di scorrimento in PTFE e tre tipi di connessione: 2,4 GHz, Bluetooth o cavo. Sulla carta, l'MC7 non si fa notare.

Il sistema hot-swap è progettato per rendere superflue le pause di ricarica.

Fonte: Turtle Beach

135 grammi è un annuncio non da poco, però. L'MC7 non è un mouse da competizione leggero per tiratori veloci, ma un dispositivo di input relativamente pesante con molte funzioni aggiuntive. Chi vuole ottimizzare ogni movimento del polso difficilmente ne sarà soddisfatto.

Vale la pena di spendere?

L'MC7 sarà disponibile dal 19 luglio al prezzo di circa 160 euro o 160 franchi svizzeri. Il touchscreen sarà un elemento polarizzante e probabilmente non diventerà mai la funzione centrale per la maggior parte dei giocatori. Ma la batteria sostituibile a caldo giustifica da sola l'attenzione. Turtle Beach ha realizzato un mouse che puoi capire subito o che non ti serve affatto.

Il collega Kevin lo testerà presto per te.

Immagine di copertina: Turtle Beach

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