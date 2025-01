Questo mini PC ha il suo touchpad

Benvenuti a un nuovo episodio di "Combinazioni assurde". Oggi esaminiamo un mini PC con un touchpad sul coperchio. Puoi fare a meno del mouse, ma non della tastiera.

Il marchio meno conosciuto Kidwants ha pensato a qualcosa per rendere più interessante il suo mini PC KN1: un touchpad. Il puntatore del mouse si muove con le dita sulla superficie del piccolo computer.

PC debole o touchpad con troppa memoria

La combinazione di mini PC e touchpad è divertente all'inizio. Tuttavia, dopo un breve periodo di riflessione, trovo molto scomodo appoggiare le dita sull'involucro relativamente alto. Dato che ho ancora bisogno di una tastiera, l'argomentazione di ridurre le dimensioni del mio bagaglio senza un mouse viene meno.

Il touchpad comprende anche i gesti.

Fonte: Kidwants

Si nota anche immediatamente che il KN1 è molto poco equipaggiato come mini PC:

Intel Celeron N4000

128 GB di memoria eMMC + slot M.2 libero

8 GB di memoria DDR4

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 2x HDMI, 1x Ethernet, 1x 3.5 mm

Sì, hai visto bene: Il mini PC non ha una porta USB-C, ha una memoria eMMC economica e una CPU piuttosto debole. Devi anche preoccuparti del sistema operativo. Tuttavia, con un prezzo di 110 dollari USA, è conveniente. Se stai cercando un trackpad, è meglio investire il denaro in uno vero. Il Magic Trackpad di Apple è disponibile a circa lo stesso prezzo. Anche se nel confronto delle schede tecniche si comporta in modo significativamente peggiore, è sicuramente il touchpad più utile.