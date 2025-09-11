Novità e trend 0 0

Questo folle caricabatterie alimenta sei gadget tramite Qi2

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 12.9.2025

Satelliti, raffreddamento e magneti ovunque: i produttori di caricabatterie wireless si ispirano al nuovo standard Qi2 con 25 watt. I nuovi modelli sono elettrizzanti.

I nuovi iPhone sono predestinati alla ricarica wireless con supporti magnetici. I produttori di accessori hanno anche individuato un nuovo gruppo target: i fan di Google. La serie Pixel 10 ora si aggancia magneticamente a caricabatterie e accessori. Google chiama questa tecnologia magnetica Pixelsnap, Apple Magsafe - entrambe si basano sullo standard Qi.

I produttori hanno ora un ampio target di potenziali clienti per gli accessori magnetici. Questo li rende davvero innovativi, come dimostrano i nuovi prodotti esposti alla fiera tecnologica IFA di Berlino.

Aukey MagFusion Ark: ricarica sei dispositivi contemporaneamente

Questo caricabatterie è piuttosto grande - e impressionante. È composto da una base e da tre satelliti. Questi si reggono magneticamente e sono staccabili. Poiché ognuno di essi ha una batteria integrata da 6700 mAh, puoi portarli con te come power bank quando viaggi. Grazie al raffreddamento attivo, non si surriscaldano durante la ricarica tramite Qi2 con un massimo di 25 watt. Il satellite funge da supporto per lo smartphone agganciato con una comoda angolazione di 45 gradi.

I satelliti possono essere utilizzati singolarmente come power bank.

Fonte: Lorenz Keller

Se hai un dispositivo senza supporto magnetico - come le cuffie o un telefono Android che può essere ricaricato in modalità wireless utilizzando lo standard Qi - puoi semplicemente posizionarlo sulla stazione base. L'area di aggancio dei satelliti può essere utilizzata anche come un normale punto di ricarica. Questo significa che puoi alimentare in modalità wireless un massimo di sei gadget contemporaneamente: tre sui satelliti non agganciati e tre sui punti di ricarica della stazione base.

Se il MagFusion Ark 6-in-1 è troppo per te, esistono anche versioni più piccole con due o un solo satellite. Aukey lancerà il nuovo prodotto sul mercato nel primo trimestre del 2026, il prezzo è ancora aperto.

Belkin UltraCharge Pro: per i fan della Apple cool

Belkin ha un chiaro target di riferimento con il nuovo Belkin UltraCharge Pro. Certo, puoi anche collegare un Google Pixel 10 al caricatore Qi2, ma se metti il Pixel Watch sul secondo punto di ricarica, non succede nulla. Mentre per gli smartphone è stato stabilito uno standard uniforme, non è così per gli smartwatch. Il punto di ricarica sul retro dell'UltraCharge Pro può essere utilizzato solo con l'Apple Watch.

Il Belkin UltraCharge Pro carica in parallelo l'iPhone, l'Apple Watch e gli Airpods.

Fonte: Lorenz Keller

Il caricabatterie ha anche un terzo punto di ricarica, destinato agli AirPods - ma anche altre cuffie con funzione di ricarica wireless possono essere alimentate. Gli utenti Apple possono quindi ricaricare l'iPhone, l'orologio e le cuffie contemporaneamente.

La particolarità è che il caricabatterie è dotato di un sistema di ricarica wireless.

La particolarità è il raffreddamento attivo dell'area di ricarica Qi2. È possibile attivare e disattivare la ventola tramite un piccolo interruttore posto sul lato. Secondo il produttore, la tecnologia «ChillBoost» è particolarmente silenziosa. Non ti disturberà sulla scrivania dell'ufficio o sul comodino.

Il raffreddamento può essere attivato tramite un interruttore.

Fonte: Jan Johannsen

Il Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 è già disponibile in assortimento al prezzo di circa 120 franchi o euro.

Ugreen Magflow Magnetic: energia in forma di mattoncino

Il nuovo Ugreen Magflow Magnetic è molto più di un semplice caricabatterie. Ha una batteria integrata da 200.000 mAh e funge quindi da potente power bank. I dispositivi possono essere caricati tramite USB. La porta USB-C fornisce 65 watt, sufficienti per un laptop o un MacBook. Tramite la presa USB-A è possibile ottenere 10 watt.

La Ugreen Magflow Magnetic è un vero e proprio mock-up.

Fonte: Lorenz Keller

La cinghia di trasporto è anche un cavo USB-C integrato; sono possibili anche 100 watt di potenza. Il power bank può essere ricaricato tramite questo cavo o la porta USB-C con un massimo di 65 watt. Secondo il produttore, la ricarica dovrebbe durare circa due ore. Come seconda attrazione, il power bank è dotato di un'area Qi2 alla quale è possibile attaccare magneticamente gli iPhone o i nuovi Google Pixel e caricarli in modalità wireless fino a 25 watt. Il punto di ricarica può anche essere aperto in modo da poter posizionare lo smartphone in verticale o in orizzontale con diverse angolazioni. In questo modo puoi leggere o guardare video, ad esempio, e allo stesso tempo ricaricare la batteria.

Il prezzo e la data di uscita del power bank di grandi dimensioni non sono ancora chiari. In alternativa, Ugreen offre una versione più piccola con una batteria da 100.000 mAh, che sarà presto disponibile a circa 90 franchi o euro. Offre le stesse prestazioni con ricarica wireless tramite Qi2, ma il power bank può essere utilizzato solo in orizzontale. È presente anche un cavo USB-C integrato e una presa USB-C con un massimo di 30 watt. Si tratta di un prodotto molto più convenzionale e meno entusiasmante.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

