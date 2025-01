Questo alloggiamento si ripiega intorno ai componenti del PC

Pieghevoli al posto delle viti. Con il Model 0 Flamingo, "Geometric Future" propone un case per PC da salotto con una marcia in più.

Di solito i componenti del PC vengono inseriti in un contenitore. Il Modello 0 Flamingo, invece, si ripiega intorno ai componenti. Il produttore Geometric Future sta adottando un nuovo approccio che consente di realizzare un case per PC con una capacità di tre litri.

Per il salotto

Il produttore pubblicizza il case per l'uso in salotto. La finitura nera con dettagli arancioni la rende elegante. Grazie alle sue dimensioni ridotte di 208 x 206 x 81 millimetri, non dà nell'occhio e si adatta anche a mobili TV di piccole dimensioni. Può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale.

Quando è aperto, il case assomiglia a un cubo aperto. Si installa la scheda madre Mini-ITX sulla base e poi si ripiegano i lati e il coperchio. I magneti tengono tutto in posizione.

Come una Playstation, il Model 0 Flamingo può stare in verticale o in orizzontale.

Fonte: Geometric Future

Nessuno spazio per una scheda grafica dedicata

Il Flamingo si adatta solo a una scheda madre mini-ITX e il produttore fornisce un alimentatore da 200 watt. Non c'è spazio per una scheda grafica dedicata, quindi dovrai utilizzare l'unità grafica integrata nella CPU. Tuttavia, giocare ai videogiochi meno impegnativi con una risoluzione di 1080p dovrebbe essere possibile con un Ryzen 7 8700G.

Un radiatore ad aria con un'altezza massima di 60 millimetri raffredda la CPU. Per garantire che possa aspirare aria a sufficienza, il Flamingo ha una griglia sopra di esso. Altre fessure per la ventilazione si trovano sui lati.

Per quanto riguarda i materiali, Geometric Future ha optato per l'acciaio con una finitura simile a quella di Alcantara. Il Model 0 Flamingo sarà ufficialmente in vendita dal 30 gennaio, il prezzo è ancora sconosciuto. Per il momento la cassa non è disponibile nel nostro negozio.

Personalmente, non mi piace particolarmente l'aspetto del Flamingo. Ma credo che l'idea di ripiegare il case sia ottima, soprattutto per un case mini-ITX in cui lo spazio è sempre minimo. Spero che Geometric Future o altri produttori continuino a sperimentare questo sistema e che presto escano case che offrano spazio anche per una scheda grafica dedicata.

Cosa ne pensi? Il sistema pieghevole è una grande innovazione o un'inutile trovata?