Questi giochi sono stati presentati allo State of Play di giugno.

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 5.6.2025

In occasione dello State of Play, Sony ha mostrato le novità in arrivo per la PS5 e la PS5 Pro. Oltre ai trailer di giochi già annunciati, ci sono stati anche diversi nuovi annunci, persino per la PS VR2.

Un nuovo gioco di James Bond «007 First Light», «Silent Hill f», «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» e «Nioh 3» sono probabilmente i punti salienti dell'ultimo State of Play per molti. Per me, «Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles» e «Bloodstained: The Scarlet Engagement» spiccano.

«Bloodstained: The Scarlet Engagement»

«Bloodstained: Ritual of the Night» ha finalmente un successore. Il Metroidvania 2.5D «The Scarlet Engagement» è ancora una volta ambientato in un enorme castello i cui abitanti demoniaci stanno terrorizzando l'umanità. Invece di un eroe, ne controlli due: Leo e Alex. Potrai passare da un eroe all'altro. Se il gioco si avvicina anche solo al suo predecessore, promette di essere il migliore dei Metroidvania.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

«Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Ormai «Final Fantasy Tactics» ha quasi 30 anni di vita. Ora Square Enix sta dando al gioco un secondo restyling dopo la sua riedizione per la Playstation Portable. Il gioco offre probabilmente la migliore narrazione in un «Final Fantasy» gioco, motivo per cui è uno dei miei preferiti della serie. Ora dovrebbe essere ancora meglio, visto che il gioco offre un'uscita vocale completa. Anche la grafica e l'interfaccia utente sono state migliorate. Se preferisci giocare alla versione classica, puoi farlo anche tu. Anche questa è integrata.

Data: 30 settembre 2025

Rilasciato per: PS5, PS4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S e PC

«007 First Light»

Anche James Bond si rifà il look. In «007 First Light» vestirai i panni di una versione giovane del futuro agente segreto britannico. All'inizio del gioco, Bond è ancora un membro dell'equipaggio della Marina. Tuttavia, il trailer mostra tutti i cliché di Bond che i fan della serie amano: Auto, pistole, donne e azione.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S e PC

«Silent Hill f»

Konami mi fa un bel regalo di compleanno quest'anno, perché «Silent Hill f» uscirà anche allora. Il gioco sarà più ricco di azione rispetto al remake di «Silent Hill 2» dell'anno scorso. Tuttavia, anche l'orrore non deve essere trascurato. Nel gioco, assumerai il ruolo di Shimizu Hinako, una studentessa delle superiori nel Giappone degli anni '60. Oltre all'orrore e all'azione, ci sono anche degli enigmi. Secondo gli sviluppatori, questi si basano su paure e sofferenze psicologiche. Dovrai sicuramente attivare di nuovo le tue capacità cerebrali.

Data: 25 settembre 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

«Nioh 3»

Con «Nioh 3» ci sarà presto nuova carne al fuoco per i fan della serie - e una demo è già disponibile. L'ultimo capitolo della serie Soulslike del Team Ninja è ambientato nel periodo Sengoku del Giappone. Nel gioco sono disponibili due stili di combattimento: samurai e ninja. Lo stile samurai sarà familiare ai veterani della serie, ma dovranno abituarsi a nuove azioni. Lo stile ninja offre molti movimenti in aria e sembra più agile. Potrai passare da uno stile all'altro.

Data: 25 settembre 2025

Rilasciato per: PS5 e PC

«Metal Gear Solid Delta Snake Eater»

Nel nuovo trailer di gameplay di «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» - il remake di «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» - vengono mostrati vari luoghi e gadget. Come nell'originale, è presente anche il minigioco «Snake vs. Monkey». Le assurde scimmie dovrebbero dare un po' di varietà a un gioco altrimenti serio.

Data: 28 agosto 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

«Thief VR: Legacy of Shadow»

La PS VR2 di Sony non è stata esattamente rifornita di molti giochi negli ultimi tempi. Con «Thief VR: Legacy of Shadow» c'è finalmente del nuovo materiale. Il trailer dà un'idea dell'azione stealth.

Data: 2025

Rilasciato per: PS VR2

Nuovo Fight Stick

Allo Stat of Play sono state presentate anche nuove periferiche. Sony ha annunciato il proprio fight stick per la PS5, con il nome in codice di Project Defiant. Tuttavia, il produttore non ha rivelato molto durante la presentazione. La cosa migliore è dare un'occhiata al teaser:

Sono stati mostrati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche titoli minori, aggiornamenti di giochi già presentati in dettaglio e porting. Puoi trovare tutti gli altri giochi e i relativi trailer qui nella panoramica alfabetica:

