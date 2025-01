Questa lampada con altoparlante contiene anche un proiettore

La nuova PF600U è più spettacolare di quanto suggerisca il nome. Combina proiettore, luce e altoparlanti in una lampada da terra. La seconda innovazione di LG è un mini proiettore con un'immagine 4K.

Si sa che LG ha un debole per le lampade multifunzionali. Alla fiera tecnologica CES di Las Vegas, il produttore sudcoreano ha presentato una lampada che è anche un giardino interno. E ora c'è anche una lampada da terra con proiettore e altoparlante integrati. LG ha persino ricevuto un CES Innovation Award 2025 per questa idea.

La qualità dell'immagine è secondaria

LG chiama deliberatamente i nuovi proiettori "modelli lifestyle". La qualità dell'immagine e le caratteristiche tecniche non sono al centro dell'attenzione, ma devono essere facili e veloci da usare nella vita di tutti i giorni e soprattutto divertenti da usare. Questo concetto può sicuramente avere successo, come ha dimostrato Samsung con il proiettore Freestyle, per esempio. /samsung-the-freestyle-2nd-generation-full-hd-230-lm-121-beamer-37139695

Quando il proiettore non viene utilizzato, funge da lampada a LED.

Fonte: LG

La PF600U ha la forma di una lampada a stelo alta circa un metro. In realtà, grazie ai suoi LED, fornisce anche un'illuminazione indiretta. Non appena si capovolge la testa della lampada a forma di UFO, è possibile accendere il proiettore e proiettare sulla parete un'immagine con un diametro massimo di tre metri.

Grazie al sistema operativo WebOS, è possibile accedere direttamente ad app come Netflix, Disney+ ecc. È possibile anche una connessione wireless a iOS o Android. LG ha anche integrato una connessione HDMI per le sorgenti di immagini esterne.

Quando si parla di qualità dell'immagine, il motto è: al massimo abbastanza buono. La risoluzione 4K non è disponibile e la luminosità di 300 lumen è adatta solo per l'uso in stanze buie. Tuttavia, i dati tecnici sono leggermente migliori rispetto al Samsung Freestyle. Questo dovrebbe essere più che sufficiente per molte persone.

Grazie agli altoparlanti stereo integrati, LG PF600U è sempre pronto all'uso e non richiede dispositivi aggiuntivi. E dopo il divertimento al cinema in salotto, non rimarrà inutilizzato.

Il più piccolo possibile

Il secondo modello di LG si chiama PU615U. Anche in questo caso, il nome è molto meno spettacolare del proiettore stesso. È alto solo 16 centimetri, largo 11 centimetri e profondo 16 centimetri. Nonostante il design compatto, i contenuti 4K possono essere proiettati su uno schermo di 2,5 metri di diametro. È il modello più piccolo di LG con questa risoluzione.

Questa piccola scatola contiene un proiettore 4K a ottica ultra corta.

Fonte: LG

Il proiettore laser raggiunge una luminosità massima di 500 lumen. Può essere posizionato direttamente sulla parete ed è quindi un proiettore a cortissimo raggio. Anche qui sono integrati altoparlanti stereo e il sistema operativo WebOS.

Qui puoi trovare le specifiche tecniche dei due nuovi proiettori. LG non ha ancora rivelato quando saranno lanciati sul mercato o quanto costeranno.