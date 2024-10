Quasi nove gigabyte di dimensione: l'aggiornamento 24H2 di Windows crea un file di cache non eliminabile

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento autunnale di Windows 11 all'inizio di ottobre. Tuttavia, si è insinuato un bug. L'installazione crea un file di cache di quasi nove gigabyte che non può essere eliminato.

Il primo ottobre, Microsoft ha dato il via al roll-out mondiale dell'ultimo aggiornamento di Windows 11. Sebbene l'"aggiornamento autunnale" porti alcune nuove funzionalità e patch di sicurezza, all'inizio sembrava essere un vero e proprio problema di memoria.

Ora è chiaro: si tratta di un bug. L'aggiornamento crea un file di cache di 8,63 GB che non può essere eliminato. A quanto pare, questo file di cache non è un fenomeno isolato: sembra interessare praticamente tutti gli utenti che hanno appena installato l'aggiornamento.

I classici metodi di cancellazione falliscono

A quanto pare non c'è ancora un modo per cancellare la cache e recuperare gli otto gigabyte di memoria. Mentre negli aggiornamenti precedenti era possibile eliminare semplicemente "Windows.old" per evitare un inutile spreco di memoria, ora non funziona più. Anche diversi strumenti di pulizia del sistema di fornitori terzi non hanno avuto successo. Solo un reset completo del sistema ha avuto successo - una misura piuttosto dura a causa dei pochi gigabyte.

Microsoft individua il problema nella funzione di checkpoint

Gli utenti sono comprensibilmente infastiditi da questa situazione. Tuttavia, Microsoft ha già risposto alle lamentele. La fonte esatta del problema non era molto chiara all'inizio

La cache non può essere svuotata.

Fonte: Windows Latest

In un post, l'azienda ha poi spiegato che la cache era causata dal "checkpoint update". Si tratta di un metodo di Microsoft per ridurre le dimensioni e il tempo di installazione degli aggiornamenti disponibili. È normale che la cache si presenti. Tuttavia, dovrebbe scomparire una volta installato l'aggiornamento, cosa che non è accaduta in questo caso. Microsoft ha confermato che la cache è stata causata dal "checkpoint update".

Microsoft ha confermato, tuttavia, che una patch per questo problema è già in fase di progettazione e sarà distribuita il prima possibile. Fino ad allora, Microsoft avverte di non modificare o cancellare i singoli file. Ciò potrebbe compromettere l'aggiornamento o addirittura il sistema operativo.