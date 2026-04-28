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Quando Django indossa la maschera: il crossover western di Tarantino uscirà nei cinema

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2026

Il sequel del fumetto di Tarantino "Django Unchained" sarà trasformato in un lungometraggio. Sony Pictures ha incaricato il premio Oscar Brian Helgeland di scrivere la sceneggiatura di "Django/Zorro". Il progetto ha la benedizione di Tarantino, ma non la sua regia.

Il cacciatore di taglie Django e il vendicatore mascherato Zorro, due icone del genere western, si incontrano. Quello che è nato come fumetto ben dieci anni fa sta ora prendendo forma come lungometraggio. Secondo quanto riportato da Variety, Sony Pictures ha incaricato il premio Oscar Brian Helgeland («Mystic River», «L.A. Confidential») di scrivere la sceneggiatura di «Django/Zorro».

Questo film sarà anche un'occasione di incontro tra Django e Zorro.

Questo sarebbe anche il sequel del film di maggior successo commerciale di Tarantino fino ad oggi. «Django Unchained» ha incassato più di 425 milioni di dollari in tutto il mondo.

La serie di fumetti: il primo tentativo di sequel di Tarantino

Per chi non lo sapesse ancora: «Django/Zorro» è una miniserie crossover in sette parti scritta da Quentin Tarantino insieme all'autore di fumetti e vincitore del premio Eisner Matt Wagner. La serie è stata pubblicata da Dynamite Entertainment nel 2014 e nel 2015 ed è considerata un sequel diretto di «Django Unchained».

Il sequel a fumetti di «Django Unchained» di Tarantino è ora destinato a diventare un lungometraggio. È incentrato sull'insolita alleanza tra Django e Zorro.

Fonte: Dynamite Entertainment

L'azione riprende diversi anni dopo gli eventi del film: Django continua a lavorare come cacciatore di taglie, viaggiando nel sud-ovest americano. Lì incontra Don Diego de la Vega, l'uomo ormai anziano che si cela dietro la maschera di Zorro. De la Vega riconosce subito le abilità di Django e lo assume come guardia del corpo. Tra i due si instaura rapidamente un'alleanza pragmatica, alimentata dal rispetto reciproco.

Insieme, i due si ritrovano a fare la guardia del corpo.

Insieme, vengono presi di mira da un potente uomo d'affari che si fa chiamare «Arciduca dell'Arizona». Dietro il titolo grottesco si nasconde una brutale struttura di potere che schiavizza e sfrutta sistematicamente la popolazione locale, in particolare le comunità indigene. Il fumetto sposta deliberatamente il conflitto dall'altra parte, dalla vendetta personale di Django all'oppressione organizzata.

Nel corso della serie, Django assume sempre più un ruolo attivo, mentre de la Vega si concentra maggiormente sulla pianificazione e sulla messa in scena delle sue missioni: In una scena centrale, Django indossa addirittura la maschera e il ruolo di Zorro: l'eroe mascherato viene inteso come un simbolo, uno schermo di proiezione per la resistenza.

Questo contrasta con l'approccio diretto e fisico di Django ai conflitti: mentre de la Vega spesso mette fuori gioco i suoi avversari attraverso il mascheramento, l'inganno e la messa in scena, Django tende maggiormente allo scontro aperto. Questo contrasto tra gioco strategico e violenza diretta crea una tensione che caratterizza il ritmo e il tono della serie.

Django indossa brevemente la maschera e il ruolo di Zorro nel fumetto - con Don Diego de la Vega come osservatore divertito.

Fonte: Dynamite Entertainment

In termini narrativi, «Django/Zorro» combina il mondo western di Tarantino, ruvido e concreto, con l'estetica romantica e avventurosa dei racconti popolari di Zorro. La leggerezza, i cattivi stereotipati in bianco e nero e le battute di circostanza sono accostati a una violenza cruda e senza compromessi, priva di spirito e umorismo. Questa miscela crea un tono indipendente che distingue chiaramente il fumetto da un sequel cinematografico senza troppi fronzoli.

Helgeland scrive, Tarantino dà la sua benedizione

Il film è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Il regista e la data di inizio non sono ancora stati definiti. Ma una cosa è già chiara: Quentin Tarantino non dirigerà il film in prima persona. Che peccato. Tuttavia, ha dato al progetto la sua esplicita approvazione. Sarà prodotto da Sony Pictures, dove Tarantino vuole realizzare anche il suo ultimo film.

Tra pistola e spada: «Django/Zorro» combina la violenza del western duro di Tarantino con la tradizione dell'avventura teatrale del personaggio di Zorro.

Fonte: Dynamite Entertainment

Helgeland sta sviluppando una nuova storia basata sulla serie a fumetti. Non è il primo tentativo di filmare il materiale. Tarantino aveva già commissionato una sceneggiatura al comico Jerrod Carmichael. Per ragioni sconosciute, questa versione è stata messa da parte durante la pandemia di coronavirus. Carmichael ha raccontato alla rivista GQ nel 2022 e si è rammaricato del fatto che Sony non abbia trovato un modo per realizzarla all'epoca.

Foxx e Banderas: ancora nessun impegno

Il casting rimane aperto. Né Jamie Foxx né Antonio Banderas hanno ancora confermato ufficialmente il loro coinvolgimento. Foxx è considerato una scelta ovvia per il ritorno di Django Freeman. Banderas, invece, potrebbe essere preso in considerazione per il ruolo di Don Diego de la Vega. Dopotutto, anche lui è strettamente legato al personaggio di Zorro, anche se in un ruolo diverso: in «The Mask of Zorro» del 1998, interpretava Alejandro Murrieta, il successore dello Zorro originale, che era ancora interpretato da Anthony Hopkins.

Foxx è anche strettamente legato al personaggio di Zorro, anche se in un ruolo diverso.

Banderas ha anche confermato che Tarantino una volta lo ha avvicinato personalmente per un possibile progetto «Django/Zorro»- presumibilmente durante la notte degli Oscar 2020, quando è stato nominato per «Pain and Glory». Ma ovviamente non se ne fece nulla. O almeno non ancora.

Un crossover con una base tematica

A prima vista, l'incontro tra Django e Zorro sembra insolito. In termini di contenuto, tuttavia, il crossover condivide dei motivi comuni: entrambi i personaggi si battono per la giustizia al di là dell'ordine statale e si oppongono all'abuso di potere. Questo legame costituisce il fulcro della serie a fumetti e ora si appresta a fare il salto sul grande schermo.

Immagine di copertina: Dynamite Entertainment

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