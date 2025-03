Novità e trend 1 0

Qualcosa per gli occhi: trovo questi telefoni Nubia davvero chic

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 7.3.2025

Gli smartphone sono attualmente come due piselli in un baccello. Marchi come ZTE si distinguono per i loro dispositivi Nubia, colorati e vivaci.

Al MWC 2025 di Barcellona, mi innamoro dello stand ZTE. Gli smartphone Nubia sono un cambiamento colorato e creativo rispetto al panorama spesso monotono degli smartphone. Io scelgo sempre più colori per il mio compagno di tutti i giorni. Ecco i miei preferiti tra i telefoni Nubia.

Retroscena Colori vivaci: non ti perdere gli smartphone colorati di Michelle Brändle

Nubia Z70 Ultra: da opera d'arte a segnale di pericolo

Un obiettivo da 35 mm e un'apertura variabile. Lo Z70 Ultra è stato progettato per essere un compagno fotografico flessibile. La mia preferita tra le varianti di colore è "Starry Night". Blu scuro con un disegno ispirato all'artista olandese Vincent Van Gogh. Particolarmente chic: non è una semplice stampa, ma gioca con il materiale della custodia dello smartphone. Le singole linee spiccano in una lucentezza argentata.

Mi piace particolarmente la versione Van Gogh grazie agli elementi argentati dell'opera d'arte.

Fonte: Michelle Brändle

Il Nubia Z70 Ultra offre anche qualcosa per chi ama distinguersi. Il colore arancione brillante potrebbe quasi essere un segnale di pericolo in un cantiere. Non ne comprerei mai uno, ma di certo attira l'attenzione.

Perché non al neon?

Fonte: Michelle Brändle

Nubia Focus 2 Ultra 5G: con anello dell'obiettivo mobile

Il modulo della fotocamera del Focus 2 Ultra è sorprendente. Ma ha anche una funzione insolita. L'anello intorno al modulo può essere ruotato per regolare finemente lo zoom. Che si tratti di un espediente o di un'utilità: La Focus 2 Ultra è molto elegante.

L'anello dell'obiettivo della Focus 2 Ultra può essere ruotato come uno zoom manuale.

Fonte: Michelle Brändle

Il focus è anche sulla fotocamera nel modello normale senza Ultra nel nome. Offre 108 megapixel. Per il resto, Nubia pubblicizza i due smartphone con molte funzioni AI per foto migliori.

Mi piace di più il modello Focus senza la ghiera mobile dello zoom per via del luccichio dell'arcobaleno.

Fonte: Michelle Brändle

Nubia Neo 3 5G: smartphone da gioco con LED

Il processore del Nubia Neo 3 è ottimizzato per giocare ai videogiochi. Insieme alla batteria da 6000 mAh, il dispositivo dovrebbe essere in grado di sopportare anche sessioni di gioco più lunghe. Sul lato sono presenti anche due pulsanti a spalla. Sebbene siano solo touch, rispondono con una vibrazione. Mi piace particolarmente il pannello posteriore futuristico.

Mi piace la versione futuristica dello smartphone da gioco con elementi in argento.

Fonte: Michelle Brändle

A destra del modulo della fotocamera c'è un LED che può essere personalizzato. Nelle impostazioni puoi scegliere tra diversi colori e ritmi di luce. Dalla luce continua a quella pulsante, hai diverse opzioni.

La retroilluminazione del Nubia Neo 3 può essere personalizzata.

Fonte: Michelle Brändle

In negozio abbiamo anche la versione più vecchia del 2023 con Android 13, che ha un design simile.

Smartphone CHF 476.– ZTE Nubia Neo 256 GB, Nero, Giallo, 6.60", Doppia SIM, 50 Mpx, 5G

Nubia Neo 3GT: con camera di raffreddamento aggiuntiva

Nubia ha fatto un passo avanti rispetto al Neo 3 con il Neo 3GT. Un SoC leggermente più potente e una camera di raffreddamento associata. Questo dovrebbe rendere l'esperienza di gioco ancora migliore.

È inoltre possibile personalizzare i LED sul retro di questo modello con colori e modalità di illuminazione.

Il Nubia Neo 3GT è dotato di una camera di raffreddamento aggiuntiva per ridurre la necessità di ridurre le prestazioni del chip.

Fonte: Michelle Brändle

Se i pulsanti a spalla non sono sufficienti, c'è anche un gamepad. In colori coordinati, potrai giocare ai videogiochi come "Genshin Impact" in modo ancora più confortevole. Tuttavia, il gioco deve essere compatibile con il controller. Oltre a "Balatro", "GTA San Andreas" o "Rocket League", potrai trovarne molti altri qui

Nubia Neo 3 e 3 GT possono anche essere inseriti in un gamepad.

Fonte: Michelle Brändle

Redmagic 10 Pro: più glitter, rosa e unicorni per favore!

Il Redmagic 10 Pro ha ricevuto due nuove versioni, che sono state rilasciate anche per l'Europa al MWC. Ne ho già parlato in dettaglio nel seguente articolo.

Novità e trend Questo smartphone di ZTE ha un raffreddamento placcato in oro e una batteria con un involucro in carbonio di Michelle Brändle

Nubia ha dato al Redmagic 10 Pro una splendida edizione limitata. Ha diverse parti placcate in oro, una batteria rivestita in carbonio e un sistema di raffreddamento in lega d'argento.

La seconda variante è meno spettacolare, ma è comunque una delle mie varianti di colore preferite: il Redmagic 10 Pro in "Mora Pink", un rosa brillante.

Mi piace il colore rosa scintillante così come l'abbinamento di una custodia elegante.

Fonte: Michelle Brändle

Nel nostro negozio abbiamo anche tre versioni della versione normale. Mi piace il modello in stile cyborg in nero trasparente:

Smartphone CHF 1072.– Nubia RedMagic 10 Pro 16GB RAM 512GB - Dusk 512 GB, ciclonico, 6.85", 50 Mpx, 5G

Nubia Flip 2: chic e carino in un piccolo formato

Con il Nubia Flip 2, il produttore ha completamente ridisegnato il pieghevole. La parte anteriore è ora impreziosita da un display verticale. Il Flip 1 aveva ancora un piccolo schermo rotondo. Sebbene avesse un aspetto insolito, era meno utile.

Ecco un flashback del Flip 1:

Smartphone CHF 463.– Nubia Dispositivo mobile Flip 5G / 8GB / 256GB 256 GB, Luce del sole - Oro, 6.90", Doppia SIM, 50 Mpx, 5G

Animali simili a Tamagotchi cavalcano sul display esterno più grande. Da un gatto a un lama a un pesce rosso, puoi scegliere il tuo compagno. Anche il display interno promette bene. La piega non è sgradevole da notare, né visivamente né apticamente.

Il Nubia Flip 2 in un'elegante custodia. Il gatto è semplicemente carino.

Fonte: Michelle Brändle

Oltre al nero e al viola, ZTE Nubia presenta il Flip 2 in bianco con un'elegante custodia in pelle. Sicuramente la mia versione preferita in combinazione con il gatto.

Il produttore sembra aver fatto un buon lavoro anche all'interno. La piega è un problema minore.

Fonte: Michelle Brändle

Immagine di copertina: ZTE

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.