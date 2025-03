Novità e trend 1 0

Questo smartphone di ZTE ha un raffreddamento placcato in oro e una batteria con un involucro in carbonio

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

Al MWC di Barcellona, ZTE mostra una versione personalizzata del suo smartphone di fascia alta Redmagic 10 Pro. La placcatura in oro non ha solo uno scopo estetico.

Non è tutto oro quello che luccica. In ZTE, anche ciò che non si vede è fatto d'oro. In una versione premium del Redmagic 10 Pro, il produttore ha optato per splendidi elementi come il raffreddamento placcato in oro. Oltre a questa edizione limitata, è stato aggiunto un altro colore chic alle versioni.

Nubia Redmagic 10 Pro in edizione limitata

Lo ZTE Nubia Redmagic 10 Pro è disponibile dalla fine del 2024, anche nel nostro negozio. Il produttore ha ancora una volta messo mano alle sue due nuove gemme e ha dato al dispositivo una revisione visiva e funzionale

Il Redmagic 10 Pro è un'edizione limitata.

Il Redmagic 10 Pro Golden Saga è un'edizione speciale limitata con alcune caratteristiche speciali. La magnifica edizione è disponibile solo con 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Costa 1499 euro e può essere preordinata direttamente tramite il sito web del produttore. Verrà consegnato in Europa a partire da aprile, ma non in Svizzera, bensì nei paesi limitrofi come Germania e Austria.

Il Redmagic 10 Pro nella Golden Saga Edition: con tanto oro e finiture a specchio.

Fonte: Michelle Brändle

ZTE giustifica il sovrapprezzo di 500 euro sulla versione normale non da ultimo con l'estensione della fornitura. Oltre al caricabatterie e alla cover protettiva, è incluso anche un elegante ventilatore. ZTE ha anche placcato in oro alcune cose. Ad esempio, lo strumento per la sostituzione della scheda SIM / SIM, il pulsante di accensione, la copertura della ventola e il logo sul retro. Nella smart box troverai anche una carta da collezione per ottenere ulteriori vantaggi.

Qui puoi vedere l'uscita del dissipatore con l'illuminazione. In alto si trova uno dei due pulsanti a sfioramento della spalla.

Fonte: Michelle Brändle

Oltre alla ventola, vari materiali adattati garantiscono un migliore raffreddamento. Ad esempio, un involucro in carbonio per la batteria, una camera di raffreddamento placcata in oro e un dissipatore di calore realizzato in lega d'argento. Secondo ZTE, questa combinazione raffredda il dispositivo di tre o quattro gradi. Almeno. In questo modo, il dispositivo non è costretto a ridursi così rapidamente durante le sessioni di gioco più lunghe e può mantenere le prestazioni. Un altro miglioramento visivo: il dispositivo è stato migliorato grazie alla presenza di una camera di raffreddamento in oro.

Un altro miglioramento visivo: la fotocamera selfie e il sensore ottico di impronte digitali sono installati sotto il display in modo da non essere visibili. Addio buco! Il retro della Limited Edition è protetto da vetro zaffiro. Secondo ZTE, dovrebbe essere ancora più resistente del vetro della versione normale.

Lo smartphone attraverso gli occhiali rosa

Leggermente meno spettacolare, ma scintillante e glamour, ZTE presenta il Redmagic 10 Pro in "Mora Pink". È così che il produttore descrive la versione in rosa tenue e scintillante. L'hardware rimane lo stesso del Redmagic 10 Pro normale. Nel complesso, le caratteristiche sono interessanti per i giocatori in movimento. E non solo per i pulsanti ottici a spalla con vibrazione ed effetto luce.

ZTE chiama la nuova edizione rosa scintillante Mora Pink.

Fonte: Michelle Brändle

Il SoC è l'ultimo Snapdragon 8 Elite. Inoltre, avrai a disposizione 16 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Esiste anche una versione con 24 GB di RAM e 1 TB di memoria. Grazie alla batteria da 7050 mAh, il dispositivo ha una resistenza che può essere ricaricata fino a 100 watt. Una ventola aggiuntiva integrata fornisce il raffreddamento necessario. La tripla fotocamera sul retro è composta da due obiettivi da 50MP e uno da due megapixel. L'intero dispositivo è rivestito da vetro Corning Gorilla Glass e da una cornice in alluminio.

Pulsanti a spalla, pulsante di accensione e raffreddamento ad aria si trovano sul lato destro.

Fonte: Michelle Brändle

Se non ti interessano le edizioni speciali e ami semplicemente giocare con il tuo smartphone, puoi anche dare un'occhiata a uno dei modelli Redmagic 10 Pro normali.

Immagine di copertina: ZTE

