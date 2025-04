Novità e trend 38 4

Puoi utilizzare questo dispositivo per stampare le tue custodie per cellulari o le tue tazze.

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2025

Coperchi per cellulari, piastre metalliche, tazze, tazzine o persino cuffie: la stampante UV EufyMake E1 stampa tutti i tipi di superfici lisce con le tue immagini, i tuoi disegni, le tue foto o persino le tue texture fino a cinque millimetri di altezza.

Qualcosa che prima era disponibile solo nel settore professionale: stampanti per superfici lisce in grado di produrre stampe durevoli e tridimensionali. La stampante UV E1 di EufyMake lo rende possibile per la prima volta per uso privato, per hobby o anche per piccole serie di produzione interna.

Puoi stampare il tuo motivo preferito su quasi tutte le superfici lisce: Tazze, bicchieri, piatti di metallo, piastrelle di ceramica, ma anche tutte le altre superfici in legno, metallo, vetro, pelle, plastica o acrilico. Da un lato sono possibili immagini bidimensionali, dall'altro immagini 3D o rilievi alti fino a cinque millimetri.

Si possono stampare plastica, vetro, metallo e persino pelle.

Fonte: EufyMake

Come funziona la stampa UV?

Le testine di stampa applicano un inchiostro speciale sulle superfici e poi le lampade a raggi ultravioletti le polimerizzano. Questo avviene in modo praticamente istantaneo. Il processo di stampa viene utilizzato nel settore professionale per insegne pubblicitarie, espositori, maniche, prodotti stampati o riproduzioni d'arte.

Il vantaggio della stampa UV è che non è un'operazione che si può fare.

Il vantaggio della stampa UV: i colori sono nitidi, brillanti e duraturi. Puoi lavare facilmente i prodotti stampati in lavastoviglie, ad esempio. I colori sono inoltre atossici e non rilasciano composti organici volatili durante l'applicazione, che possono essere dannosi.

I colori appaiono brillanti e professionali.

Fonte: EufyMake

Come si presenta la stampa?

Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, la filiale di Anker Eufy ha già parlato a me e ad altri rappresentanti dei media della stampante UV e ha mostrato alcuni prodotti stampati con un modello di pre-produzione.

Questo è impressionante nel vero senso della parola: la tazza termica sembra uscita da un negozio di souvenir texano. Il Doctor Strange stampato su una lastra di metallo brillava davvero. Il tagliere presenta motivi di piastrelle portoghesi, che grazie alla stampa 3D hanno una forte sensazione tattile. La lama della sega, invece, stampata fino ai denti, mostra soprattutto ciò che è tecnicamente possibile.

Queste stampe di prova provengono da un modello di pre-produzione.

Fonte: Lorenz Keller

Come funziona la stampante

La E1 è simile a una stampante 3D. Per prima cosa, viene scansionata la superficie del prodotto da stampare. Successivamente puoi utilizzare EufyMake Designer Studio per Windows e MacOS o l'app per iOS e Android per progettare il tuo motivo personalizzato. In alternativa, sono disponibili oltre 50.000 modelli. Altri verranno aggiunti costantemente grazie alla creazione di una Community. L'intelligenza artificiale aiuterà ad applicare i motivi a diverse superfici e forme, trasformando anche le immagini 2D in rilievi 3D, ad esempio.

Grazie a una telecamera e a due sensori laser, il colore viene applicato all'oggetto punto per punto. Uno speciale supporto, che ruota, permette di stampare anche sulle superfici curve di tazze o tazzine. Puoi immaginarla come una stampante a getto d'inchiostro. I colori sono in realtà riempiti in sei cartucce che possono essere sostituite singolarmente.

Questo richiede certamente del tempo.

Questo richiede tempo: ad esempio, la E1 ha bisogno di poco meno di 40 minuti per stampare su una tazza termica da 0,7 litri.

Con uno speciale supporto, è possibile stampare anche oggetti rotondi come tazze o tazzine.

Fonte: EufyMake

Quanto costa la stampante divertente?

La stampante EufyMake UV 1 sarà disponibile nei normali negozi a partire dall'estate - e probabilmente anche nel nostro negozio. Prima di allora, è previsto un processo di prevendita un po' complicato. Da un lato, è possibile preordinarla tramite il sito web del produttore, mentre dall'altro, dal 29 aprile verrà lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter.

I prezzi di prevendita partono da 1400 franchi o euro, mentre il prezzo di vendita ufficiale si aggirerà intorno ai 1800 franchi o euro. La macchina rotante per tazze, tazzine ecc. ha un costo aggiuntivo, il cui prezzo non è ancora stato fissato. È disponibile anche una plastificatrice «Direct to Film» (DTF), il cui prezzo non è ancora stato definito. Potrai utilizzarla per stampare i tuoi adesivi.

Se hai esperienza con le stampanti a getto d'inchiostro, vorrai ovviamente sapere il prezzo di una cartuccia a colori: purtroppo anche questi prezzi non sono ancora stati fissati. Inoltre, non è ancora chiaro quanto durerà una cartuccia o quale sarà il prezzo per centimetro quadrato di superficie di stampa.

La stampante UV EufyMake 1 non è certamente adatta alla produzione di massa privata. È più adatta a piccole serie o a regali personalizzati o, naturalmente, ad artisti e artigiani che desiderano realizzare prodotti con i propri disegni. Il dispositivo è ideale anche per gli organizzatori di corsi, laboratori pubblici o scuole.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI: Nel frattempo, EufyMake ha pubblicato un listino prezzi dettagliato con i prezzi al dettaglio consigliati. Nelle vendite regolari, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 franchi o euro. Un set con tutte le cartucce e una cartuccia di pulizia costa 270 franchi o euro. Un singolo colore è disponibile a 39 franchi o euro. Il set per la stampa di sacchetti, bottiglie ecc. costa 360 franchi o euro, così come il set per gli adesivi.

Immagine di copertina: EufyMake

