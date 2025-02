Novità e trend 7 3

Protoclone si muove come un essere umano

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 24.2.2025

Con oltre 1000 muscoli artificiali e 206 ossa, il robot "Protoclone" si muove come un essere umano. In futuro potrà servire come aiutante domestico, ma fino ad allora dovrà ancora imparare a camminare.

Protoclone V1 dell'azienda polacca Clone Robotics esegue movimenti incredibilmente simili a quelli umani. Il merito è di oltre 1000 muscoli in miofibra che funzionano in modo pneumatico. I muscoli sono costituiti da tubi a rete che si contraggono non appena vengono riempiti di fluido idraulico. Questo avviene grazie a una pompa elettrica da 500 watt che può pompare fino a 40 litri al minuto. Purtroppo, allo stato attuale dello sviluppo, il robot non può ancora stare in piedi o camminare. Ma è uno spettacolo affascinante anche quando è sospeso.

Lo scheletro del robot è modellato sull'anatomia umana e consiste in 206 ossa in polimero stampate in 3D. Rispetto ai normali robot, è quattro volte più flessibile con 200 gradi di libertà. Lo scheletro e i muscoli sono ricoperti da una pelle di gomma. Al posto del volto viene utilizzata una visiera scura. L'azienda l'ha scelto deliberatamente per evitare qualsiasi effetto valle sconosciuta. Soprattutto perché la vista dell'umano artificiale è già inquietante anche senza un volto, questa è stata probabilmente la decisione giusta.

Per vedere, Protoclone ha quattro telecamere di profondità nel cranio. Traccia la posizione delle articolazioni con 70 sensori inerziali e il feedback della forza è fornito da 320 sensori di pressione. Il robot è in grado di rispondere agli input visivi e di imparare osservando gli esseri umani che eseguono dei compiti.

Anche se la macchina ad azionamento pneumatico non è ancora in grado di camminare o stare in piedi, l'azienda è ottimista. Ha annunciato che quest'anno lancerà sul mercato 279 unità di un modello Alpha ulteriormente sviluppato. Dovrebbe essere in grado di svolgere semplici attività domestiche come lavare o passare l'aspirapolvere fin dall'inizio.

Immagine di copertina: Robotica clonale

