Project DualPlay: un controller è nascosto sotto il touchpad di questo notebook da gioco

Controller sotto il touchpad, altoparlanti pieghevoli e modalità locale per due giocatori: il nuovo notebook da gioco di Acer mostra cosa potrebbe essere possibile in futuro.

Le fiere commerciali come l'IFA sono un'occasione molto apprezzata dai produttori per presentare concetti completamente nuovi. Quest'anno, Acer sta testando l'accoglienza di un notebook da gioco con controller integrato e altoparlanti pieghevoli. Il produttore sta anche permettendo a due persone di giocare contemporaneamente sul suo Predator Project DualPlay. È divertente come con lo Switch.

Giocare in due su un notebook

Un tocco sopra la tastiera libera il grande touchpad dal suo ancoraggio magnetico. Per rimuoverlo è necessaria un po' di destrezza. Se la modalità dovesse entrare in produzione, il controller potrà essere sollevato un po' di più. Allo stesso tempo, gli altoparlanti da 5 watt si estendono dai lati. La loro qualità è difficile da valutare allo stand della fiera.

Ecco come appare il controller, nascosto sotto il touchpad.

Fonte: Jan Johannsen

Invece, il controller è comodo da tenere in mano per le sue dimensioni. Tuttavia, non sono riuscito a giocare ai videogiochi per ore e ore. Mi piace particolarmente il fatto di poter staccare le sezioni laterali con pulsanti e joystick. In questo modo, ognuna di esse diventa un unico controller che permette a due persone di giocare ai videogiochi sul notebook. Il principio è già noto alla Switch di Nintendo.

Le parti laterali sono staccabili e funzionano come controller indipendenti.

Fonte: Jan Johannsen

Lo schermo da 18 pollici offre spazio sufficiente anche per una visione divisa. Hai bisogno di molto spazio anche per appoggiare il notebook. Considerate le dimensioni del display, questo occupa un'ampia superficie e non è esattamente sottile con la sua illuminazione RGB a 360 gradi personalizzabile. Acer non si pronuncia sul peso. Riesco a sollevarlo con una mano sola, ma non voglio portarlo a lungo. La mia stima è di almeno cinque chilogrammi.

Quindi il Predator Project DualPlay è solo un notebook dannatamente grande.

Fonte: Jan Johannsen

Tuttavia, il notebook è ancora solo un concetto. Acer potrebbe ancora apportare dei miglioramenti per arrivare alla versione finale. Al momento, però, non è ancora chiaro se il progetto DualPlay andrà mai oltre lo status di concept. O se singoli elementi del progetto entreranno nella produzione di serie. Di conseguenza, Acer non si pronuncia sulle altre caratteristiche, che però rivestono un ruolo minore per un dispositivo dimostrativo di questo tipo.