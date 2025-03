Novità e trend 21

Profuma di fiori di ciliegio: Yeston lancia una scheda grafica Radeon con una fragranza

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 25.3.2025

Una "Radeon RX 9070 XT" con un look da waifu giapponese e un profumo personalizzato: probabilmente non si era mai vista prima. L'azienda cinese Yeston ha recentemente presentato due schede grafiche con design e odore personalizzati.

Un case per computer ordinato ed esteticamente illuminato è la misura di tutte le cose per i cosiddetti case modders. In questo modo il computer si trasforma in un (costoso) oggetto decorativo che può essere presentato in modo meraviglioso su Instagram.

Quello che le foto non possono trasmettere, però, è l'odore del computer. Nel caso di componenti elettronici bruciati, questo non è un male, ma l'azienda cinese Yeston ha in mente qualcosa di completamente diverso: Ha presentato due schede grafiche che non solo hanno un aspetto gradevole, ma sono anche progettate per emanare il profumo dei fiori di ciliegio (in giapponese "sakura") o dell'oceano.

Yeston offre da tempo schede grafiche e altri componenti per PC in stile anime. Ma i bastoncini profumati sono una novità. Le due schede grafiche "Sakura" e "Sakura Atlantis" appartengono alla serie "Radeon RX 9070 XT" di AMD. Si collocano quindi tra le attuali schede grafiche della fascia media superiore.

Oceano, deodorante o ammorbidente?

YouTuber Steve del canale "Gamers Nexus" ha seguito il suo naso e ha smontato l'edizione "Satura Atlantis" per trovare la fonte del profumo. Dopo aver rimosso il pannello frontale con le ventole, ha trovato una piccola asta di plastica avvitata nel telaio del pannello, da cui proveniva l'odore. I tester della redazione hanno associato l'odore al deodorante per auto e all'ammorbidente. Nessuno era davvero entusiasta dell'odore.

Ma l'odore dell'oceano non è certo il principale punto di forza, soprattutto perché l'odore svanirà nel tempo. A quanto pare, l'uso di un nuovo stick profumato non è previsto se per farlo è necessario svitare metà della scheda grafica.

Gli appassionati di anime e manga potrebbero apprezzare il look

A parte l'odore, le due schede grafiche sono visivamente impressionanti. Almeno se ti piacciono i manga dai colori pastello. Dal punto di vista visivo, sono chiaramente rivolte ai case modder che hanno in mente una costruzione personalizzata insolita. Di solito le schede grafiche attirano l'attenzione con un look futuristico o industriale e con l'illuminazione RGB. Le schede Yeston vanno in una direzione completamente diversa.

La scheda "Sakura Atlantis" si presenta sul fronte con linee curve e una finitura color lavanda-rosa con effetto madreperla. Uno sguardo più attento rivela un luccichio rosa che ricorda la lacca metallica. Gli adesivi leggermente in rilievo sui mozzi delle ventole mostrano conchiglie e contengono particelle di glitter. Sul lato superiore della cornice è presente una striscia LED ondulata che si illumina di bianco come standard. Il retro in metallo è decorato con una figura femminile di un anime.

L'effetto madreperla e le particelle glitter rendono la scheda grafica Atlantis qualcosa di speciale.

Fonte: Yeston

La parte anteriore della scheda grafica "Sakura" ha un design organico con forme che ricordano i petali di un fiore e i ramoscelli di un albero. Alcuni fiori stilizzati sono impressi nella plastica. Per quanto riguarda i colori, l'unità grafica è disponibile in lavanda, bianco e azzurro. Il bordo frastagliato dell'area blu superiore è ornato da una striscia LED.

La carta Sakura è presentata anche in colori pastello e con strisce LED.

Fonte: Yeston

Sul retro è visibile anche una figura femminile manga. Si nota anche l'uscita dell'aria a forma di fiore sul dissipatore di calore.

Al momento non è possibile acquistare le schede: sono "sold out" sul sito web di Yeston.

Immagine di copertina: Giocatori Nexus

