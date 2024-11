Presentato Realme GT 7 Pro: Un'ammiraglia ad un prezzo competitivo

Il primo smartphone disponibile in Europa con il nuovo Snapdragon 8 Elite arriva da Realme. Anche il GT 7 Pro punta a stupire con uno schermo Samsung e una batteria ultra-large.

Il punto forte del nuovo Realme GT 7 Pro è lo Snapdragon 8 Elite. Il produttore cinese lo ha detto chiaramente durante la conferenza stampa di Milano. La filiale di Oppo è particolarmente orgogliosa delle prestazioni del processore: si dice che sia in grado di battere l'iPhone 16 Pro Max nei benchmark. Per la prima volta, si dice che i telefoni Android superino i dispositivi Apple in termini di prestazioni.

Il GT 7 Pro non è il primo telefono annunciato con lo Snapdragon 8 Elite. L'onore spetta al Asus ROG Phone 9. Tuttavia, il lancio sul mercato non avverrà prima dell'inizio del 2025, mentre il GT 7 Pro sarà disponibile nei prossimi giorni. La disponibilità in Svizzera è prevista per dicembre, a un prezzo competitivo. Al momento del lancio sul mercato, il GT 7 Pro costerà solo 800 franchi o euro, e successivamente poco meno di 1000 franchi o euro.

Il Realme GT 7 Pro punta sull'understatement.

Fonte: Lorenz Keller

Schermo Samsung e batteria enorme

Lo schermo OLED da 6,78 pollici è stato sviluppato insieme a Samsung. Offre una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e un picco di luminosità di 6500 nit - impressionante. Normalmente raggiunge i 1000 nits, all'aperto sotto il sole fino a 2000 nits. Il fatto che lo schermo supporti HDR10+ e Dolby Vision sottolinea l'affermazione di Realme secondo cui il GT 7 Pro è in grado di tenere il passo con tutti i dispositivi di punta.

Lo schermo è facile da leggere anche in piena luce.

Fonte: Lorenz Keller

La batteria dovrebbe addirittura superare la concorrenza. Con i suoi 6500 mAh, la batteria è significativamente più grande rispetto alla maggior parte degli altri modelli di queste dimensioni, che normalmente si affidano a 5000 mAh. Dovrebbe essere particolarmente duratura e non soggetta a usura e funzionare in modo affidabile anche a meno 30 gradi. Realme promette una durata di quattro anni senza alcuna riduzione sensibile delle prestazioni. Alla prova si dovrà vedere se la batteria dura effettivamente più a lungo di altri modelli. Tra l'altro, si ricarica con una potenza massima di 120 watt.

Pronto per la fotografia subacquea

La nuova ammiraglia Realme ha la certificazione IP69. Ciò significa che lo smartphone non solo può rimanere sott'acqua più a lungo, ma offre anche "protezione contro l'acqua durante la pulizia con getti ad alta pressione/vapore". Quindi puoi effettivamente pulire il dispositivo. Nell'uso quotidiano dello smartphone, tuttavia, è più importante che tu possa utilizzarlo fino a due metri d'acqua per 30 minuti, in quanto è in grado di resistere a una pressione dell'acqua maggiore.

Grazie all'AI e all'alloggiamento impermeabile, sono possibili anche scatti subacquei.

Fonte: Lorenz Keller

Realme lo commercializza come il primo smartphone per la fotografia subacquea. Questo anche perché l'app fotografica offre una speciale modalità subacquea che sfrutta l'intelligenza artificiale per consentire buoni scatti di pesci o mondi sommersi.

Realme si affida a un'intelligenza artificiale che permette di scattare foto di pesci e mondi sommersi.

Realme si affida ai sensori di immagine di Sony. La fotocamera principale ha una risoluzione di 50 megapixel, ormai uno standard. Tuttavia, non dovresti avere aspettative troppo alte per la fotocamera grandangolare da 8 megapixel. Anche la fotocamera per i selfie da 16 megapixel non è niente di speciale. Il punto forte è il triplo zoom periscopico, che ha anche una risoluzione di 50 megapixel.

Il GT 7 Pro ha un triplo zoom ottico.

Fonte: Lorenz Keller

L'AI fa parte del programma obbligatorio

Non sono più solo i grandi produttori come Samsung, Google e Apple a contare sull'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma anche i marchi più piccoli. Sebbene Realme sia ora il numero quattro del mercato europeo in termini di vendite

Realme utilizza l'intelligenza artificiale per varie modalità di film e foto, anche per gli scatti notturni. Inoltre, gli schizzi disegnati a mano possono essere trasformati in immagini. Sono possibili vari stili, come cartoni animati o foto realistiche. La funzione AI Summary permette di riassumere i testi e AI Speak legge i testi ad alta voce. AI Writer scrive automaticamente piccoli testi per le immagini, ideali per i social media.

Nonostante la batteria superiore alla media, il Realme sta comodamente in mano.

Fonte: Lorenz Keller

Inconsueto - ma in senso positivo

La cosa che più colpisce del Realme GT 7 Pro durante l'hands-on è quanto sia poco appariscente. Nonostante la grande batteria, il dispositivo ha uno spessore di soli 8,55 millimetri e non sembra più ingombrante di altri smartphone di queste dimensioni. Con i suoi 223 grammi, è persino più leggero di un iPhone 16 Pro Max o del Samsung Galaxy S24 Ultra. Entrambi i concorrenti hanno una batteria più piccola da 1500 a 2000 mAh.

Il dispositivo sta comodamente in mano ed è facile da usare. Realme rimane fedele alla familiare interfaccia Android. Purtroppo in loco è stato possibile vedere solo la variante di colore grigio "Galaxy"; la variante di colore arancione "Mars" sarebbe stata sicuramente più accattivante.

Nel complesso, il GT 7 Pro è sobrio. Tuttavia, rappresenta un'interessante alternativa a Samsung, Google o Apple, soprattutto per coloro che considerano importanti la durata della batteria e la potenza di calcolo e che vogliono spendere meno di 1.000 franchi o euro.