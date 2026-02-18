Jan Johannsen
Novità e trend
104

Presentato il Pixel 10a: display più luminoso e ricarica più veloce

Jan Johannsen
18.2.2026
Traduzione: tradotto automaticamente
Immagini: Jan Johannsen

I piccoli miglioramenti del Pixel 10a si sommano a una differenza significativa: ricarica più veloce, connessione di emergenza via satellite, un display più luminoso e le funzioni della fotocamera dei "fratelli maggiori".

Ottimamente, il Pixel 10a si distingue per l'assenza della protuberanza della fotocamera. Anche la sottile protuberanza del suo predecessore è scomparsa e il retro è piatto. Le altre modifiche al design sono marginali e le dimensioni si sono spostate di meno di un millimetro ciascuna. Lo spessore aumenta di un banale e impercettibile 0,1 millimetri.

Schermo luminoso, ricarica più veloce e connessione satellitare

Google ha aumentato la luminosità del display OLED da 6,3 pollici a 2000 nit. I 200 nit in più sono appena visibili a occhio nudo. Per la protezione viene utilizzato il Gorilla Glass 7i. Con una durezza di Mohs 4, ha lo stesso grado di durezza del Gorilla Glass 3 del suo predecessore.

Display più leggero e vetro protettivo più moderno con lo stesso grado di durezza.
Il Pixel 10a aumenta notevolmente la velocità di ricarica. Accetta fino a 45 watt. Si tratta di quasi il doppio dei 23 watt del 9a e supera addirittura i 30 watt del Pixel 10, di cui il 10a è la versione più economica. Il Pixel 10a si ricarica in modalità wireless con 10 watt secondo lo standard Qi. Si tratta di un valore superiore a quello del suo predecessore, ma inferiore ai 15 watt del Pixel 10 con standard Qi2.

Google ha installato un sistema di ricarica wireless a 10 watt.

Google ha installato un nuovo modem nel Pixel 10a. Questo non solo porta il Bluetooth 6 sul dispositivo, ma abilita anche le connessioni satellitari. Questo canale di comunicazione è destinato alle emergenze quando non è disponibile una rete mobile.

Ora una rarità: una fotocamera senza elevazione.
La fotocamera del Pixel 10a ha funzioni che il modello precedente non ha. Tra queste, un allenatore della fotocamera che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a scattare foto e «Auto best shot». Quando viene attivata, lo smartphone scatta diverse foto di un gruppo e seleziona automaticamente i volti che guardano nella fotocamera. In precedenza, dovevi selezionare tu stesso i volti.

Sulla scheda tecnica, solo pochi cambiamenti

Tutte le altre caratteristiche sono identiche al Pixel 9a. Questo vale per la capacità della batteria, le fotocamere, la memoria e il chipset. Google continua a utilizzare il Tensor G4. Questo è sorprendente, dato che il modello a recentemente aveva lo stesso chip degli altri modelli nel suo numero di serie. Nel Pixel 10, il Tensor G5 è riservato alle varianti più costose.

Il Pixel 10a esegue Android 16 dalla scatola e Google fornisce aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo, nonché nuove funzionalità, per sette anni tramite il sito «Pixel Drops». Si tratta degli stessi periodi del Pixel 9a, che ha un anno in più

I quattro colori del Pixel 10a.
Il Pixel 10a è disponibile in quattro colori ed è ora disponibile per il pre-ordine. Con un prezzo di vendita consigliato di 499 e 599 franchi svizzeri o 549 o 649 euro, a seconda della dimensione di memoria, si colloca tra gli attuali prezzi di vendita al dettaglio del Pixel 9a e del Pixel 10.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Avatar
later