Novità e trend 10 4

Presentato il Pixel 10a: display più luminoso e ricarica più veloce

I piccoli miglioramenti del Pixel 10a si sommano a una differenza significativa: ricarica più veloce, connessione di emergenza via satellite, un display più luminoso e le funzioni della fotocamera dei "fratelli maggiori".

Ottimamente, il Pixel 10a si distingue per l'assenza della protuberanza della fotocamera. Anche la sottile protuberanza del suo predecessore è scomparsa e il retro è piatto. Le altre modifiche al design sono marginali e le dimensioni si sono spostate di meno di un millimetro ciascuna. Lo spessore aumenta di un banale e impercettibile 0,1 millimetri.

Schermo luminoso, ricarica più veloce e connessione satellitare

Google ha aumentato la luminosità del display OLED da 6,3 pollici a 2000 nit. I 200 nit in più sono appena visibili a occhio nudo. Per la protezione viene utilizzato il Gorilla Glass 7i. Con una durezza di Mohs 4, ha lo stesso grado di durezza del Gorilla Glass 3 del suo predecessore.

Display più leggero e vetro protettivo più moderno con lo stesso grado di durezza.

Il Pixel 10a aumenta notevolmente la velocità di ricarica. Accetta fino a 45 watt. Si tratta di quasi il doppio dei 23 watt del 9a e supera addirittura i 30 watt del Pixel 10, di cui il 10a è la versione più economica. Il Pixel 10a si ricarica in modalità wireless con 10 watt secondo lo standard Qi. Si tratta di un valore superiore a quello del suo predecessore, ma inferiore ai 15 watt del Pixel 10 con standard Qi2.

Google ha installato un sistema di ricarica wireless a 10 watt.

Google ha installato un nuovo modem nel Pixel 10a. Questo non solo porta il Bluetooth 6 sul dispositivo, ma abilita anche le connessioni satellitari. Questo canale di comunicazione è destinato alle emergenze quando non è disponibile una rete mobile.

Ora una rarità: una fotocamera senza elevazione.

La fotocamera del Pixel 10a ha funzioni che il modello precedente non ha. Tra queste, un allenatore della fotocamera che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a scattare foto e «Auto best shot». Quando viene attivata, lo smartphone scatta diverse foto di un gruppo e seleziona automaticamente i volti che guardano nella fotocamera. In precedenza, dovevi selezionare tu stesso i volti.

Sulla scheda tecnica, solo pochi cambiamenti

Tutte le altre caratteristiche sono identiche al Pixel 9a. Questo vale per la capacità della batteria, le fotocamere, la memoria e il chipset. Google continua a utilizzare il Tensor G4. Questo è sorprendente, dato che il modello a recentemente aveva lo stesso chip degli altri modelli nel suo numero di serie. Nel Pixel 10, il Tensor G5 è riservato alle varianti più costose.

Il Pixel 10a esegue Android 16 dalla scatola e Google fornisce aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo, nonché nuove funzionalità, per sette anni tramite il sito «Pixel Drops». Si tratta degli stessi periodi del Pixel 9a, che ha un anno in più

I quattro colori del Pixel 10a.

Il Pixel 10a è disponibile in quattro colori ed è ora disponibile per il pre-ordine. Con un prezzo di vendita consigliato di 499 e 599 franchi svizzeri o 549 o 649 euro, a seconda della dimensione di memoria, si colloca tra gli attuali prezzi di vendita al dettaglio del Pixel 9a e del Pixel 10.

Smartphone Nuovo CHF 499.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 128 GB, Bacca, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 499.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 128 GB, Fog, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 499.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 128 GB, Lavanda, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 499.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 128 GB, Obsidian, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 599.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 256 GB, Bacca, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 599.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 256 GB, Fog, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 599.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 256 GB, Lavanda, 6.30", SIM + eSIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 599.– con prodotto supplementare gratuito Google Pixel 10a 256 GB, Obsidian, 6.30", SIM + eSIM, 5G

Sono disponibili anche le custodie abbinate:

Cover smartphone Nuovo CHF 29.90 con prodotto supplementare gratuito Google Case Google Pixel 10a Cover smartphone Nuovo CHF 29.90 con prodotto supplementare gratuito Google Case Google Pixel 10a Cover smartphone Nuovo CHF 29.90 con prodotto supplementare gratuito Google Case Google Pixel 10a Cover smartphone Nuovo CHF 29.90 con prodotto supplementare gratuito Google Case Google Pixel 10a

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







