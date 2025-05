Novità e trend 66 5

Presentato il Pico-Mac-Nano: Misura solo 62 mm ed emula il Macintosh originale

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2025

L'appassionato di tecnologia Nick Gillard ha creato una replica in miniatura in scala reale dell'Apple Macintosh del 1984. Il Pico-Mac-Nano funziona con un Raspberry Pi e costa 56€.

Se hai sempre desiderato un Apple Macintosh del 1984 ma non hai gli spiccioli necessari, potresti accontentarti del Pico-Mac-Nano. È alto solo 62 millimetri, è completamente funzionante e utilizza una versione adattata dell'emulatore Umac Mac 128K. Funziona su una scheda miniaturizzata Raspberry Pi Pico Zero di WaveShare, che è alloggiata all'interno del case stampato in 3D.

Il modulo di alimentazione a batteria bianco visibile sopra la scheda Raspberry Pi è opzionale.

Fonte: Nick Gillard / 1-bit rainbow

Il display TFT, il cui retro è visibile nell'immagine qui sopra, è in formato verticale nell'alloggiamento e ha una risoluzione di 480 × 640 pixel. Tuttavia, solo una parte di questa viene utilizzata e la risoluzione originale del Mac di 512 × 342 pixel viene compressa a 480 × 342 pixel. L'uomo dietro al progetto open source descrive nel suo blog come ha dovuto adattare l'output dello schermo dal lato del software a causa dell'insufficiente larghezza di banda dell'hardware verso il monitor.

Sul retro, il Micro-Mac dispone di uno slot microSD e di una porta USB-C. Se non acquisti il modulo opzionale Battery Power Module, puoi utilizzarlo per alimentare il Mac. Avrai anche bisogno di un cavo splitter USB-C per utilizzare la tastiera e il mouse.

Nella Collectors Edition, avrai anche il Pico-Mac-Nano in una scatola di mini Macintosh.

Fonte: Nick Gillard / 1-bit rainbow

Se vuoi acquistare un Pico-Mac-Nano, devi avere pazienza o voglia di smanettare. Al momento della pubblicazione di questo articolo, 1bitrainbow.com ha esaurito tutti i Pico Mac Nano - gli ordini sono stati temporaneamente bloccati su «a causa di una domanda elevata e inaspettata». Sono ancora disponibili solo i singoli pezzi. Sono ancora disponibili solo pezzi singoli.

Il confronto con l'originale.

Fonte: Nick Gillard / 1-bit rainbow

Almeno puoi inserire il tuo indirizzo e-mail per essere informato quando le scorte vengono rifornite. Più le spese di spedizione e le tasse, un Pico-Mac-Nano assemblato costa 56€ nella versione base e 78€ come Collectors Edition - con «Picasso» scatola Macintosh e accessori USB.

Immagine di copertina: Nick Gillard / Arcobaleno a 1 bit

