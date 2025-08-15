Novità e trend 36 4

Presentato Antigravity A1: drone a 360 gradi con 8K

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 15.8.2025

Con il primo drone del nuovo produttore Antigravity, puoi guardarti intorno liberamente mentre voli usando gli occhiali FPV. Registra video a 360 gradi che possono essere modificati in modo flessibile in seguito.

Antigravity, il nuovo sub-brand di Insta 360, ha presentato il suo primo drone: L'Antigravity A1 è fondamentalmente un Insta360 X5 volante. Dispone di due obiettivi ultra-grandangolari nella parte superiore e inferiore dell'alloggiamento e filma riprese aeree a 360 gradi in 8K. Grazie agli algoritmi di stitching, il drone rimane invisibile nell'immagine. I video possono essere modificati in modo flessibile in un secondo momento.

Violerai con l'A1 come un drone FPV con occhiali, ma con una differenza fondamentale: gli occhiali hanno il tracking della testa e la direzione di volo è completamente indipendente dalla direzione di visione. Ciò significa che puoi girare la testa per guardare in una direzione e volare in un'altra allo stesso tempo. Per pilotare, devi essere in grado di seguire la direzione di volo.

Per pilotare, si punta il controller dell'impugnatura nella direzione desiderata e si controlla la velocità con un grilletto. I primi test pratici con i prototipi confermano che il drone offre un'esperienza di volo intuitiva.

Il secondo punto di forza della telecamera 360: puoi concentrarti completamente sul controllo della direzione di volo e selezionare successivamente la sezione dell'immagine, gli zoom e le panoramiche. Con i droni tradizionali, devi fare tutto questo durante il volo. Per i piloti inesperti, è spesso una sfida girare video fluidi con movimenti su più assi.

Specifiche esatte e prezzo ancora sconosciuto

Un potenziale svantaggio dell'A1 è la sua prospettiva estremamente grandangolare, necessaria per le riprese a 360 gradi. Questo significa che devi volare molto vicino agli oggetti se vuoi che siano grandi nell'immagine. Le prime prove indicano anche che le immagini composite a volte mostrano artefatti o distorcono gli oggetti in corrispondenza della giuntura.

Il controllo point-to-fly «» dovrebbe essere veloce da imparare.

Fonte: Antigravity

L'Antigravity A1 non sembra essere particolarmente veloce e i sensori di sicurezza sulla parte anteriore sono un po' troppo entusiasti di evitare le collisioni. Con un peso di 249 grammi, l'Antigravity A1 rientra nella classe operativa A1 in Svizzera (lo stesso nome è probabilmente una coincidenza). Questo significa che puoi farlo volare senza un test di conoscenza e che è soggetto a meno restrizioni rispetto ai droni pesanti. Tra l'altro, è necessario registrare anche i modelli leggeri.

Le specifiche esatte non sono ancora state definite. Potrai acquistare l'Antigravity A1 solo tra qualche mese. Il lancio sul mercato è previsto per gennaio 2026. I prezzi e le opzioni di bundle dovrebbero essere annunciati poco prima del lancio. Secondo le stime, il drone costerà circa 1500 dollari americani.

Immagine di copertina: Antigravità

