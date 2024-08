Presentati Moto G35 e G55: due nuovi smartphone Motorola a prezzi accessibili

Il Moto G55 ha le caratteristiche migliori dei due nuovi smartphone entry-level di Motorola. Tuttavia, costa anche il 25 percento in più rispetto al Moto G35.

A prima vista, il Moto G35 e il Moto G55 sembrano simili. A un'analisi più attenta, le differenze nelle caratteristiche fanno sì che il G55 sembri la scelta migliore nonostante il sovrapprezzo. Ciò è dovuto principalmente al chipset installato.

I processori non offrono solo differenze di prestazioni

Entrambi i nuovi smartphone di Motorola hanno touchscreen LCD con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Sono protetti dal Gorilla Glass 3. Il display del G35 misura 6,72 pollici in diagonale, mentre quello del G55 è di 6,49 pollici.

il Moto G55 ha un display leggermente più piccolo

Fonte: Michelle Brändle

Camera principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e fotocamera frontale da 16 megapixel: le fotocamere dei Moto hanno la stessa risoluzione. Tuttavia, la fotocamera principale del G55 offre una migliore messa a fuoco automatica e la stabilizzazione ottica dell'immagine.

Motorola utilizza l'Unisoc T760 nel Moto G35 e il Dimensity 7025 di Mediatek nel G55. Entrambi i chipset sono dotati di otto core di elaborazione, anche se il Dimensity 7025 ha una frequenza di clock leggermente superiore e si prevede che fornisca più energia. La scelta del chipset ha un impatto anche su altri aspetti. Ad esempio, il Moto G55 offre il Bluetooth 5.3 e ricarica la batteria da 5000 mAh fino a 30 watt. Il Moto G35 raggiunge solo 18 watt con la stessa capacità della batteria e offre solo il Bluetooth 5.0. Entrambi gli smartphone hanno solo il Wi-Fi 5 e solo il G55 ha una connessione da 3,5 mm per le cuffie. Entrambi i Moto sono in grado di utilizzare il 5G.

Se i colori non fossero diversi, potresti scambiare il Moto G55 per un G35.

Fonte: Michelle Brändle

Entrambi gli smartphone sono disponibili in diverse varianti di memoria a seconda del paese. La memoria da 128 o 256 gigabyte può essere espansa con una scheda microSD. Nel modello G35 sono installati fino a otto gigabyte di RAM e nel modello G55 fino a dodici gigabyte.

Entrambi gli smartphone sono dotati di Android.

Entrambi gli smartphone hanno a bordo Android 14 ex works. Motorola sta attualmente fornendo alla sua serie G un importante aggiornamento di sistema, ovvero Android 15, e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Solo il Moto G55 ha una potenza sufficiente per "Smart Connect". Si tratta della soluzione di Motorola per collegare gli smartphone Android ai PC Windows, che è stata definita "pronta per" fino all'inizio del 2024.

Per alcuni colori, Motorola utilizza una pelle vegana con texture per il retro.

Fonte: Michelle Brändle

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone dovrebbero essere disponibili a breve. Il prezzo di vendita consigliato parte da 199 euro per il Moto G35 e da 249 euro per il Moto G55. Motorola non è ancora riuscita a comunicare i prezzi svizzeri. Non è ancora chiaro quali colori saranno disponibili in quali paesi. Il Moto G35 è disponibile nei colori "Leaf Green", "Guava Red", "Midnight Black" e "Sage Green", mentre il Moto G55 è disponibile nei colori "Forest Grey", "Smoky Green" e "Twilight Purple" <p