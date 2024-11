Potrai utilizzare tutti i tuoi giochi Switch su Switch 2

Nintendo continua a tenere i suoi fan sulle spine per quanto riguarda il successore di Switch. Tuttavia, l'azienda ha ora confermato che potrai utilizzare i tuoi giochi per Switch anche sulla nuova console.

Nintendo ha presentato la sua relazione finanziaria per il secondo trimestre dell'anno finanziario 2024. Nel rapporto, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa fornisce anche una prospettiva sugli sviluppi futuri.

Furukawa conferma un argomento che sicuramente farà tirare un sospiro di sollievo agli appassionati.

Furukawa conferma un argomento che sicuramente farà tirare un sospiro di sollievo ai fan: Potrai utilizzare i tuoi giochi per Switch sull'attesissima console successiva. Per essere precisi, sta parlando di "software Switch", che comprende i giochi del negozio online di Nintendo e quelli acquistati su schede di memoria.

Questa concessione sul software Switch è stata fatta per la prima volta.

Questa concessione sull'argomento della retrocompatibilità non è necessariamente comune per Nintendo. La maggior parte delle console Nintendo non consente di utilizzare i giochi delle generazioni precedenti. Anche la Switch non è retrocompatibile con il suo predecessore, la Wii U.

Sarà comunque possibile utilizzare il servizio "Nintendo Switch Online" sulla nuova console. Il servizio è a pagamento e ti permette di giocare online con altri utenti. L'abbonamento include anche numerosi classici retrò.

Secondo il rapporto, ogni anno 100 milioni di giocatori sono attivi su Switch. Nintendo vuole mantenere questa fedele base di clienti e rendere più facile per i fan il passaggio a una nuova console con queste misure.

Annuncio dello "Switch 2" nell'anno finanziario in corso

Tuttavia, Furukawa lascia aperta la questione di quando verrà rilasciata la Switch 2. Tuttavia, conferma una precedente dichiarazione del maggio 2024: L'annuncio del successore di Switch è ancora previsto per l'anno finanziario in corso, che va fino alla fine di marzo 2025. Secondo Furukawa, i nuovi titoli per Switch continueranno a essere rilasciati anche nel prossimo anno. Il fatto che questi titoli saranno utilizzabili anche sulla nuova console dovrebbe rendere l'acquisto più interessante.

Gli appassionati hanno atteso a lungo che Nintendo commentasse l'uscita e le specifiche di una "Switch 2".

Cifre di vendita in calo e una pietra miliare si avvicina ancora

Le vendite di giochi e console di Nintendo sono diminuite di circa il 30 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra aprile e settembre 2024 sono state vendute 4,72 milioni di console Switch e oltre 70 milioni di giochi. Secondo questi nuovi dati, la Switch ha venduto un totale di 146 milioni di unità dalla sua uscita nel marzo 2017. Furukawa attribuisce a questa console un calo di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Furukawa attribuisce il calo delle vendite al fatto che nello stesso periodo dell'anno scorso sono usciti successi come "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" e il film "The Super Mario Bros. Movie", che hanno incrementato le vendite. Negli ultimi sei mesi, invece, sono mancati tali blockbuster.

Tuttavia, le vendite sono ancora solide per una console all'ottavo anno di vita. La Switch è attualmente la terza console più venduta dopo il Nintendo DS con 154 milioni di unità e la Playstation 2 con 159 milioni di unità. Il Nintendo DS è stato prodotto dal 2004 al 2014, mentre la Playstation 2 è stata sul mercato per più di dodici anni, dal 2000 al 2012.