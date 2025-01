Poco X7 e X7 Pro: due nuovi smartphone di fascia media

Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone del suo marchio economico Poco. Con Poco X7 e X7 Pro, puoi fare a meno di una fotocamera con teleobiettivo e di quasi tutto il resto.

Ci sono abbastanza differenze tra i due smartphone da giustificare la loro classificazione di prezzo come modello economico e medio di gamma. Soprattutto, il Poco X7 Pro ha un processore migliore, un display più luminoso e una batteria più grande da offrire.

X7 Pro con più potenza, display più luminoso e batteria più grande

Entrambi i nuovi smartphone Poco hanno un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Mentre l'X7 Pro raggiunge una luminosità tipica di 700 nits, fino a 1400 nits in modalità alta luminosità e fino a 3200 nits con video HDR di picco, i valori per l'X7 sono più scuri di 200 nits ciascuno.

Il Poco X7 Pro con il retro in due parti.

Fonte: Poco

C'è un'altra differenza nel vetro protettivo. Il Poco X7 Pro è dotato di Gorilla Glass 7i, introdotto nell'estate del 2024 principalmente per gli smartphone a basso costo. Si dice che sia più resistente ai graffi rispetto al Gorilla Glass Victus 2 dell'X7, che a sua volta è più resistente alla rottura in caso di caduta. Entrambi gli smartphone sono impermeabili IP68, il che significa che sono sopravvissuti a 30 minuti in 1,5 metri di acqua dolce.

Le caratteristiche della fotocamera dei due smartphone sono quasi identiche. Entrambi hanno una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony IMX882 e apertura f/1,5. C'è anche una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e una fotocamera frontale da 20 megapixel per i selfie. Il più economico Poco X7 ha anche una fotocamera macro da 2 megapixel. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che queste fotocamere non offrono buone immagini.

I bordi del retro del Poco X7 sono messi in evidenza.

Fonte: Poco

Le differenze in termini di prestazioni sono ancora maggiori. Il Poco X7 Pro è equipaggiato con il Dimensity 8400-Ultra di Mediatek. L'X7 deve accontentarsi della Dimensity 7300-Ultra. Ma anche questo ha dimostrato nel CMF Phone 1, ad esempio, di avere una potenza di calcolo sufficiente per l'uso quotidiano. Entrambi supportano il 5G, il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4.

Il Poco X7 è dotato di un'ottima potenza di calcolo.

Il Poco X7 Pro ha una batteria più grande da 6000 mAh, che si ricarica fino a 90 watt. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida Hypercharge di Xiaomi, la batteria dovrebbe ricaricarsi completamente in 42 minuti e durare 14,5 ore di utilizzo continuo. Il produttore non specifica l'autonomia del Poco X7, ma è probabile che sia più breve con una batteria da 5110 mAh e che la ricarica richieda più tempo con una potenza massima di 45 watt.

La Iron Man Edition del Poco X7 Pro è tecnicamente identica al modello tradizionale e si distingue solo per il suo design.

L'Iron Man Edition è particolarmente attraente grazie alle sue personalizzazioni visive.

Fonte: Poco

Entrambi gli smartphone sono dotati di HyperOS 2, che si basa su Android 15. Il produttore è restio a fornire informazioni sugli aggiornamenti, ma fornirà i dispositivi con aggiornamenti di sicurezza per almeno quattro anni.

Xiaomi offre strumenti di intelligenza artificiale per l'editing di immagini, la traduzione e il riassunto di note e registrazioni audio. Gemini di Google è il successore di Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi offre entrambi gli smartphone Poco in tre varianti di colore: l'X7 in argento, verde e nero-giallo e l'X7 Pro in nero, verde e nero-giallo. Gli accenti di colore, ispirati alle piste da corsa, sono vivaci solo nelle varianti nera e gialla e piuttosto sottili nelle altre.

Le varianti di colore del Poco X7 Pro.

Fonte: Poco

Entrambi gli smartphone sono disponibili con 8 e 256 o 12 e 512 gigabyte di RAM e spazio di archiviazione. I prezzi di vendita consigliati in Germania sono di 299,90€ e 349,90€ per il Poco X7 e 369,90€ e 429,90€ per il Poco X7 Pro. La Iron Man Edition costa 449,99 euro.

Le varianti di colore del Poco X7.

Fonte: Poco

I prezzi per la Svizzera non sono ancora disponibili. Tuttavia, gli smartphone dovrebbero essere presto disponibili qui.