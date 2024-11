Plex dà una riprogettazione alle sue app

Gli sviluppatori di Plex hanno rivisto radicalmente l'interfaccia utente. Le app hanno ricevuto una navigazione semplificata e un nuovo design standardizzato. Se vuoi, puoi già provare una versione pre-release.

Le app di Plex stanno per essere modernizzate. Dopo quasi due anni di sviluppo, le nuove app per smartphone, TV e lettori multimediali in streaming saranno rilasciate il prossimo anno. Se vuoi, puoi già provare una versione pre-release del client per smartphone del popolare servizio di media server e streaming.

Il vecchio design a sinistra - il nuovo a destra.

Fonte: Martin Jud

Gli sviluppatori sottolineano di aver ascoltato la Community durante l'implementazione. Le app sono state riprogrammate da zero e dovrebbero anche accelerare lo sviluppo di aggiornamenti futuri grazie a una base di codice standardizzata.

Ecco come appare la nuova app su iPhone.

Fonte: Plex

Quanto segue è stato modificato:

L'interfaccia utente dovrebbe avere un aspetto più accattivante grazie alle nuove immagini di copertina e ai nuovi sfondi.

La navigazione dovrebbe essere più intuitiva e quindi più facile da usare.

È stata aggiunta una nuova scheda "Le mie librerie" per le librerie multimediali personali. Ci sono anche schede per la TV in diretta, per i contenuti on-demand e per la funzione Discover.

Le librerie preferite possono essere favorite

La watchlist è stata inserita nella navigazione superiore.

Se non vuoi aspettare il rilascio definitivo nel 2025, puoi testare una versione pre-release della nuova app per smartphone Plex per Android o iOS. Tuttavia, queste versioni di accesso anticipato non dispongono ancora di tutte le funzioni. Manca ancora il supporto offline, ad esempio. Grazie agli aggiornamenti settimanali, questo aspetto dovrebbe essere aggiunto presto.