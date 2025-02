Novità e trend 7 5

Playstation State of Play: Sony ha svelato questi nuovi giochi

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 13.2.2025

Sony mostra i nuovi giochi per la PS5 durante la presentazione "State of Play". Non ci sono molte nuove esclusive in mostra, ma ci sono tutti i titoli multipiattaforma più promettenti.

Se ti aspettavi un mucchio di nuovi giochi esclusivi degli studi Playstation alla nuova edizione di "State of Play", rimarrai deluso. Solo uno dei numerosi studi di Sony presenta un nuovo progetto. Sony nasconde abilmente l'assenza di grandi esclusive con nuovi e spettacolari trailer di vari giochi di sviluppatori di terze parti.

Di seguito ho riassunto tutti i punti salienti e i giochi presentati.

"Saros" - nuovo roguelike dello studio "Returnal"

Lo studio Housemarque di Playstation dà un'occhiata al suo ultimo progetto. Nel trailer è possibile vedere solo una cutscene, mentre le scene di gioco saranno disponibili più avanti nel corso dell'anno.

"Saros" è un nuovo franchise single-player che, in termini di gameplay, si baserà sull'ultimo gioco dello studio, "Returnal". Il video suggerisce inoltre che "Saros" è anche un roguelike.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5

"Mindseye" - nuovo progetto del produttore di "GTA" Leslie Benzies

"Mindseye" è stato annunciato lo scorso anno, ma non si è ancora visto molto del gioco del leggendario produttore di "GTA" Leslie Benzies. I due trailer mostrati danno un'idea della storia fantascientifica e del gameplay del titolo. Ci sono molte sparatorie ed esplosioni. Ci saranno anche sequenze di guida.

Benzies non ha ancora svelato molti dettagli. Il gioco è ambientato nella città fittizia di Redrock, dove "l'intelligenza artificiale e l'avidità umana si scontrano e portano l'umanità sull'orlo del collasso".

Data: Estate 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Days Gone Remastered" - grafica migliore, nuovi contenuti

Il gioco per PS4 "Days Gone" sta ricevendo una versione rimasterizzata per PS5. Oltre a una grafica migliorata, ci sono anche nuovi contenuti: una modalità permadeath, più opzioni nella modalità foto, nuove impostazioni di accessibilità, una modalità speedrun e l'"Assalto dell'orda". Quest'ultima è una modalità arcade basata su punteggi elevati. Se possiedi la versione PS4, puoi effettuare l'aggiornamento per 10 franchi o euro.

Data: 25 aprile

Rilasciato per: PS5

"Metal Eden" - elegante sparatutto fantascientifico

Lo studio di sviluppo Reikon (noto per "Ruiner") torna con un nuovo sparatutto ultraveloce per giocatore singolo. Nel trailer, sembra un po' come "Doom" in un elegante mondo cyberpunk

Data: 6 maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Tides of Annihilation" - apocalisse e fantasia in un unico gioco

Questo gioco dark dello studio cinese Eclipse Glow combina un'estetica fantasy con elementi post-apocalittici. Si gioca in una versione in rovina di Londra che è collegata a un mondo fantasy medievale.

Il sistema di combattimento sembra rapido e veloce.

Anche se si tratta di un gioco per un solo giocatore, dovrebbe sembrare un'esperienza cooperativa grazie ai numerosi compagni.

Data: prima o poi

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" - il remake è in arrivo quest'anno

Il tanto atteso remake del classico per PS2 riceve un nuovo trailer e una data di uscita. Secondo te, perché alla fine del video si vedono le scimmie di "Ape Escape"?

Data: 28 agosto

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Onimusha: Way of the Sword" - la serie hack'n'slash giapponese è tornata

Il gioco è stato annunciato ai Game Awards dello scorso anno e ora ha ricevuto il suo primo "vero" trailer. Presenta eleganti combattimenti con la spada contro samurai demoniaci. Il personaggio del gioco sembra anche essere in grado di incorporare l'ambiente di gioco nei combattimenti.

Capcom ha anche recentemente annunciato che il gioco è stato presentato in anteprima.

Capcom ha anche recentemente annunciato un remake di "Onimusha 2: Samurai's Destiny". L'uscita è prevista per il 23 maggio.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Borderlands 4" - trailer con data di lancio

Sì, questo sembra proprio "Borderlands". Ora c'è anche una data di uscita. Maggiori informazioni saranno disponibili in occasione di un'edizione speciale di "State of Play" in primavera.

Data: 23 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Sonic Racing Crossworlds" - chi ha bisogno di "Mario Kart"?

Dopo il brevissimo annuncio ai Game Awards dell'anno scorso, ora c'è un primo trailer per il nuovo racer di "Sonic". E sembra fantastico. Il porcospino blu e i suoi amici corrono su piste colorate. A terra, in aria, in acqua e, a scelta, anche con gli hoverboard. I tracciati sono progettati per cambiare con l'aumentare del numero di giri e riservare sorprese.

Il 21 febbraio si svolgerà un test a rete chiusa. Non c'è ancora una data di uscita.

Data: qualche volta

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Digimon Story: Time Stranger" - chi ha bisogno di "Pokémon"?

Il sesto gioco della serie "Digimon Story" offre ai fan la solita serie di JRPG. Si passa continuamente dal mondo "normale" al mondo dei simpatici mostriciattoli.

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Dreams of Another" - Le armi non devono per forza essere distruttive

E se in un gioco si potessero usare le armi per creare invece di distruggere? "Dreams of Another" esplora questa domanda. Equipaggiato con varie armi, esplora un mondo onirico pieno di particelle colorate che si trasformano in oggetti e creature quando spari.

Il gioco è stato realizzato da Q.I.T.A. e da Q.I.T..

Il gioco proviene da Q-Games, nota per i suoi giochi "Pixeljunk". Dovrebbe essere giocabile anche in VR. Di certo ha un aspetto diverso e rinfrescante.

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, PS VR 2

"Lost Soul Aside" - i molti anni di sviluppo stanno per finire

Questo gioco cinese è nato come progetto di uno sviluppatore solitario e col tempo - e con il supporto finanziario di Sony - si è trasformato in un mega progetto. Il combattimento dovrebbe essere così fluido, veloce ed elegante che non vorrai mai più lasciare il controller, dice lo sviluppatore Yang Bing.

Data: 30 maggio

Rilasciato per: PS5, PC

"Hell is Us" - trailer con data

La cupa avventura d'azione "Hell is Us" ha una data di uscita ufficiale. Il titolo è ambientato in un futuro distopico distrutto dalla guerra. In alcuni punti ricorda "Death Stranding"

Data: 4 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Shinobi: Art of Vengeance" - l'iconica serie di giochi è tornata

Dopo tredici anni, il franchise hack'n'slash giapponese "Shinobi" sta per ricevere un nuovo gioco. Il gameplay ricorda quello di "The Revenge of Shinobi" e "Shinobi III", usciti per Sega Genesis. Graficamente, l'ispirazione per la nuova edizione spazia dai fumetti francesi agli anime giapponesi, secondo lo studio di sviluppo.

Data: 28 agosto

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Lies of P: Overture" - DLC per i Soulslike

Non ne hai avuto abbastanza del Soulslike "Bugie di P"? Allora l'espansione "Overture" fa al caso tuo. Si tratta di un prequel del gioco.

Data: Estate 2025

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Warriors Abyss" - infinite possibilità

Il gioco è uno spin-off della serie "Dynasty Warriors, in cui vai in battaglia come singolo combattente contro centinaia di nemici. "Warriors Abyss" mescola questo principio di gioco con un approccio roguelike ed elementi fantasy.

Metti insieme una squadra di sette combattenti tra 100 e equipaggiali con abilità uniche. Secondo lo studio di sviluppo, sono possibili oltre 16 miliardi di combinazioni per personalizzare la tua squadra.

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Darwin's Paradox" - polpo dolce

Devi fuggire da una misteriosa fabbrica di cibo nei panni di un polpo. Il dolce Darwin salta attraverso i livelli, spara inchiostro e si mimetizza in caso di pericolo

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche titoli minori, aggiornamenti di giochi già presentati in dettaglio e porting. Puoi trovare tutti gli altri giochi e i relativi trailer qui nella panoramica alfabetica:

