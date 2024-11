Playstation Portal può ora effettuare lo streaming su cloud

Sony sta lanciando un aggiornamento per la console portatile Playstation. Questo ti permette di attivare una prova beta per il Cloud Gaming indipendentemente da Playstation 5.

Il Playstation Portal sta ricevendo un aggiornamento. Include un miglioramento che i fan stavano aspettando: Cloud Gaming. Questo ti permette di giocare in streaming ai giochi del catalogo in abbonamento "PlayStation Plus Premium", anche senza una Playstation 5 come stazione base. Secondo Sony, l'aggiornamento sarà disponibile in Europa dal 20 novembre.

Circa un anno fa, Sony ha lanciato il Playstation Portal con un display da 8 pollici e un controller a doppio senso sui lati. Si tratta di un lettore remoto e non di una console indipendente come la Nintendo Switch. Al contrario, il Playstation Portal viene utilizzato per lo streaming dei giochi. Finora il Playstation Portal era un'estensione per la PS5. Doveva essere acceso o in standby. In questo modo potevi giocare ai giochi installati sulla console portatile tramite lo streaming Wi-Fi.

Il collega editoriale Domagoj ha recensito il Playstation Portal lo scorso anno e criticava la mancanza della funzione di streaming cloud.

Lo streaming su cloud come beta test

Sony vuole prima provare a giocare ai videogiochi tramite il cloud. Per utilizzare la funzione, devi attivarla alla voce "Cloud Streaming (Beta)". La prova offre l'accesso in streaming a più di 120 giochi, tra cui "Ghost of Tsushima" e "Marvel's Spider-Man: Miles Morales". Il cloud mette a disposizione 100 gigabyte di spazio per i tuoi dati di salvataggio. I tuoi salvataggi vengono sincronizzati con la PS5 in modo che tu possa continuare a giocare subito. Il Playstation Portal supporta anche le funzioni del controller dual-sense come il feedback aptico, i trigger adattivi e il touchpad durante lo streaming su cloud.

A seconda del tipo di gioco, il cloud ti offre un'ampia gamma di funzioni.

A seconda della qualità del Wi-Fi e della connessione a internet, durante lo streaming riceverai una risoluzione dello schermo fino a 1080p e fino a 60 fotogrammi al secondo. Sony raccomanda una velocità di connessione di almeno 5 Mbps.

Ci sono però alcune restrizioni. Ad esempio, le prove di gioco e le chat vocali di gruppo non sono disponibili. I giochi acquistati dal Playstation Store, i giochi per PS4 e PS3 non possono essere trasmessi in streaming.

Altri cambiamenti nell'aggiornamento

L'aggiornamento apporta anche due modifiche alle impostazioni del suono. Il volume minimo è ora leggermente più basso e puoi regolare le impostazioni del tuo dispositivo Playstation Link nel Playstation Portal. Questo influisce sul volume generale e sul volume del sidetone. Il termine "sidetone" si riferisce alla funzione che ti permette di sentire la tua voce nelle cuffie.