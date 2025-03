Novità e trend 5 0

Playstation Plus: 5 giorni di abbonamento gratuito dopo l'interruzione del PSN

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

All'inizio di febbraio, il Playstation Network ha smesso di funzionare per circa un giorno. Sony ha promesso un risarcimento. Ora il risarcimento viene attuato passo dopo passo. Puoi scoprire tutto quello che c'è da sapere qui.

L'8 febbraio 2025, gli utenti di Playstation Network di tutto il mondo hanno subito un'interruzione di servizio che è durata quasi un giorno intero. Questo incidente ha causato un'ampia interruzione, impedendo a milioni di giocatori di accedere ai servizi online, di giocare (in multiplayer) o di utilizzare il cloud storage. In risposta all'inconveniente, Sony ha annunciato un risarcimento per i membri di Playstation Plus interessati.

Sony ha promesso che tutti gli abbonati a PS Plus riceveranno un'estensione automatica di cinque giorni del loro abbonamento. Questa misura ha lo scopo di compensare gli utenti per il tempo perso durante l'interruzione del servizio. Tuttavia, si tratta di una misura che si è fatta attendere a lungo.

Ora è chiaro: l'estensione viene attualmente applicata agli account degli utenti in modo graduale, il che significa che alcuni utenti possono già vedere i giorni extra, mentre altri devono ancora aspettare: Domi , ad esempio.

Dove posso controllare se ho già ricevuto il mio risarcimento?

Per verificare se il compenso è già stato accreditato, puoi accedere alle impostazioni del tuo account PS, alla voce "Utenti e account" > "Account" > "Pagamenti e abbonamenti" > "Abbonamenti" per verificare la data del prossimo pagamento. Se il rinnovo è già avvenuto, la data sarà posticipata di cinque giorni. Puoi controllare il rinnovo anche tramite l'app PlayStation alla voce "Gestione abbonamenti".

L'utente di Reddit InfiniteTurnover1 ha ricevuto un'email informativa da Sony riguardante il risarcimento in seguito all'interruzione del PSN.

Fonte: InfiniteTurnover1 / Reddit

Alcuni utenti hanno confermato sui social media di aver già ricevuto il risarcimento senza una notifica esplicita da parte di Sony. Altri stanno ancora aspettando il credito e sono preoccupati per la mancanza di comunicazione da parte di Sony. Tuttavia, l'azienda ha assicurato che tutti gli utenti interessati riceveranno l'estensione nei prossimi giorni. Tra l'altro, il risarcimento si applica solo agli abbonati attivi. Chi non aveva un abbonamento PS Plus in corso se ne andrà a mani vuote.

Cosa posso fare se non ricevo nulla?

Se dopo una settimana non hai ancora notato alcun cambiamento, è consigliabile contattare l'assistenza clienti per assicurarsi che il risarcimento sia stato applicato correttamente.

Il motivo per cui il Playstation Network non è stato disponibile per così tanto tempo quel giorno non è ancora chiaro. Sony si è limitata a parlare di "problemi operativi" non meglio specificati.

Immagine di copertina: Domagoj Belancic / Screenshot

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo