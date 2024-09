Playstation 6: AMD si assicura di nuovo l'offerta di chip - Intel se ne va a mani vuote

Prime notizie sulla Playstation 6: AMD si è aggiudicata il contratto per lo sviluppo del processore. Intel ha fallito nelle trattative, in parte perché i margini di guadagno erano troppo alti. Sony rimane quindi fedele alla sua partnership con AMD.

Non appena Sony ha presentato la Playstation 5 Pro, emergono le prime notizie sulla Playstation 6, riguardanti uno dei componenti più importanti della console: il processore. Secondo l'agenzia di stampa internazionale Reuters, AMD si è nuovamente aggiudicata il contratto per lo sviluppo e la produzione del chip per la prossima Playstation 6 di Sony.

Questo significa che il produttore di chip statunitense Intel, che era in lizza per il contratto, ha subito un'amara sconfitta.

Gli alti margini sono costati a Intel il contratto con Playstation

Il motivo della rinuncia di Intel sarebbe da ricercare nelle trattative del 2022. A queste hanno partecipato non solo i capi dell'azienda, ma anche decine di ingegneri e manager che hanno discusso di possibili progetti di chip. Discussioni di questo tipo sono comuni nel settore e si svolgono anni prima della finalizzazione e della produzione di una nuova console; la Playstation 6 non è prevista prima del 2028.

Alla fine, però, le trattative sono fallite a causa degli alti margini di profitto di Intel, con grande disappunto dell'azienda. Un impegno da parte di Sony non solo avrebbe rafforzato il segmento di progettazione di Intel, ma avrebbe anche potenziato l'attività di fonderia, considerata il fulcro del piano di rilancio del CEO Pat Gelsinger. Dopotutto, l'azienda americana, che a differenza di AMD e Nvidia non ha sfruttato il boom dell'intelligenza artificiale, sta lottando da mesi con profitti in calo. Di recente Intel ha annunciato il licenziamento del 15 percento della sua forza lavoro per risparmiare dieci miliardi di dollari di costi.

Che cos'è l'attività di fonderia di Intel? L'attività di fonderia di Intel è sostanzialmente una fabbrica di chip che lavora anche per altre aziende. Invece di limitarsi a produrre i propri chip, Intel apre i propri impianti di produzione a clienti esterni che vogliono far produrre i propri chip. Pat Gelsinger spera che questa attività renda Intel più redditizia e le permetta di competere con altri grandi produttori di chip come TSMC.

È chiaro che Intel è alla disperata ricerca di un grande cliente da nominare pubblicamente come riferimento per il suo nuovo e avanzato processo produttivo 18A. Con questo processo, Intel Foundry dovrebbe tornare a crescere dalla fine del 2025. Un contratto a lungo termine con Sony non solo avrebbe portato i tanto necessari 30 miliardi di dollari di entrate, ma avrebbe anche contribuito ad attirare altri clienti nel settore delle fonderie di Intel e ad aumentare la fiducia nello sviluppo semi-custom e nella produzione di chip a contratto.

Cosa significa sviluppo semi-custom? Sviluppo semi-custom significa che un chip non viene sviluppato completamente da zero, ma si basa su una piattaforma o una tecnologia esistente, che viene poi adattata alle esigenze specifiche di un cliente.

Sony rimane fedele ad AMD

Potrebbe esserci un altro motivo per cui Sony si affida a un chip personalizzato di AMD per la Playstation 6: la retrocompatibilità. L'attuale Playstation 5 funziona già con un chip personalizzato di AMD. Passare a Intel avrebbe comportato il rischio che la Playstation 6 non fosse più retrocompatibile, il che significava che i vecchi giochi della Playstation 5 non sarebbero stati giocabili sulla nuova console, il che avrebbe potuto rappresentare un criterio di sconfitta per Sony.

Intel è ora costretta a reagire a questa battuta d'arresto. L'azienda deve adattare la propria strategia e trovare nuovi modi per continuare ad avere successo nel mercato altamente competitivo della produzione di chip. La concorrenza non dorme e AMD ha rafforzato ulteriormente la sua posizione aggiudicandosi l'offerta di Playstation 6.