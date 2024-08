Più FPS grazie all'aggiornamento: la nuova versione di Windows aumenta notevolmente le prestazioni dei processori Ryzen

La versione 24H2 di Windows 11 migliora le prestazioni di gioco di diverse CPU. Le prime prove mostrano un aumento fino all'undici percento rispetto alla versione precedente del sistema operativo.

Le prestazioni di gioco della serie Ryzen 9000 hanno deluso molti. Le promesse di prestazioni fatte da AMD alla vigilia del lancio non sono state mantenute. In una recente dichiarazione pubblicata, AMD ha tentato di spiegare le differenze tra i propri benchmark e quelli dei recensori.

La versione breve: l'azienda ha fatto un passo indietro.

La versione breve: gli ultimi processori Ryzen possono beneficiare di un maggior numero di diritti che vengono attivati negli account di amministratore nascosti di Windows 11. Si tratta di ottimizzazioni per il funzionamento dei processori Ryzen. Si tratta di ottimizzazioni per leprevisioni di salto. Sono incluse nell'ultima patch di Windows 24H2. La patch è attualmente disponibile solo attraverso il programma Windows Insider.

HardwareUnboxed ha già effettuato i primi test notturni con la patch di Windows per i processori Ryzen 9700X, 7700X e Core i5-14600K. Lo youtuber ha provato oltre 40 giochi a risoluzione 1080p. Il risultato: il Ryzen 9700X raggiunge una media dell'undici percento di FPS in più grazie alla patch.

Questa è una buona notizia per gli ultimi processori AMD. Tuttavia, anche il predecessore Ryzen 7700X beneficia di una media del dieci percento di prestazioni in più grazie alla patch per Windows. Secondo i risultati di HardwareUnboxed, l'aumento da una generazione all'altra è solo del due percento - un percento in più rispetto a prima della patch. Si tratta comunque di un aumento ben lontano da quello del cinque-otto percento promesso da AMD.

Anche le CPU Intel possono beneficiare della patch di Windows, ma in misura minore. In "Borderlands 3", "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" o "Far Cry 6", lo youtuber non ha notato alcun miglioramento. Ma in "Gears 5" ha registrato quasi il 25 percento di FPS in più. Quindi, se giochi ai videogiochi, la nuova patch è utile anche per i processori Intel.

Rimane da chiedersi perché AMD non abbia fornito istruzioni corrette prima delle recensioni, in modo da utilizzare la versione corretta di Windows per le prove. O perché Microsoft non abbia pubblicato l'aggiornamento del sistema operativo al momento dell'uscita.

Ovviamente, c'è anche il pallido retrogusto che le promesse di AMD sulle prestazioni non siano state semplicemente mantenute. Con questa dichiarazione, AMD ha cercato di calmare le acque. Tuttavia, si tratta di un tentativo, poiché l'aumento delle prestazioni promesso rispetto alla generazione precedente è quasi nullo. Tuttavia, tutti coloro che possiedono una vecchia CPU Ryzen 7700X possono sperare in un sostanziale aumento delle prestazioni tramite download. Questo vale probabilmente per tutti i processori della serie Ryzen 7000 o Ryzen 9000. Per poterlo affermare con certezza, tuttavia, saranno necessarie ulteriori prove una volta che la patch 24H2 di Windows sarà ufficialmente rilasciata.