Perché Amazon può: ci saranno più pubblicità in Prime Video nel 2025

Il servizio di streaming di Amazon mostra pubblicità dall'inizio di quest'anno. E i clienti di Prime Video lo tollerano. Amazon sta cogliendo l'occasione per mettere ulteriormente alla prova la pazienza dei suoi spettatori. Sono previste altre pubblicità a partire dal 2025.

Gli abbonati alla piattaforma di streaming Prime Video di Amazon sono stati annoiati dalle interruzioni pubblicitarie per diversi mesi. Sebbene si tratti di un abbonamento a pagamento, Amazon ha deciso unilateralmente di svalutarlo aggiungendo circa due o 3,5 minuti di pubblicità all'ora. Questo cambiamento non è ancora stato implementato in Svizzera, ma non c'è alcuna garanzia per questa eccezione.

Gli spot pubblicitari non appaiono solo all'inizio o alla fine di un programma, ma anche nel mezzo di un programma. Le serie e i film vengono interrotti in blocchi che vanno da 15 secondi a poco più di un minuto. Nell'UE si pagano circa tre euro in più per i programmi privi di pubblicità. E ora pare che Amazon abbia deciso di fare un passo indietro.

E ora Amazon starebbe pensando di seguire l'esempio. Kelly Day, vicepresidente di Prime International, ha parlato con il Financial Times del settore Prime Video. Nel 2025, ci saranno un po' più di pubblicità rispetto al passato.

Nonostante il malcontento e la class action contro Amazon, ad esempio in Germania, non c'è stata una grande ondata di cancellazioni. Le cancellazioni del servizio sono state "molto, molto meno" del previsto. Questo è dovuto anche al fatto che l'iscrizione a Prime di solito non include solo il servizio video, ma offre anche altri vantaggi, come la consegna gratuita degli ordini. Il numero di coloro che si sono cancellati è di circa 1.000 persone.

Il numero di coloro che sono passati al più costoso abbonamento senza pubblicità è tuttavia inferiore al 20 percento previsto dagli analisti. Ciò significa che gli spettatori, pur essendo insoddisfatti, rimangono fedeli. Ma non vogliono nemmeno pagare di più.

Amazon vuole capitalizzare ulteriormente la sua enorme portata

La giornata afferma che la pubblicità in streaming su Prime Video raggiunge circa 200 milioni di spettatori in tutto il mondo ogni mese. Più della metà di questi vive negli Stati Uniti. Amazon vuole naturalmente mungere questa mucca, o meglio queste tante mucche. Le entrate derivanti da tutte le attività pubblicitarie di Amazon sono aumentate del 20 percento rispetto all'anno precedente, raggiungendo 12,8 miliardi di dollari (circa 11,6 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2024. Le entrate possono essere ulteriormente incrementate grazie ad un aumento della pubblicità.

Anche i costi più elevati dovrebbero essere un motivo per aumentare la pubblicità, dice Day. Amazon ha investito di più in nuovi contenuti per Prime Video, ad esempio nei diritti per i programmi sportivi in diretta.

I dettagli non sono ancora noti

Vale la pena notare che Day non menziona specificamente quali paesi al di fuori degli Stati Uniti vedranno più pubblicità. Tuttavia, dal momento che menziona i numeri degli utenti globali, si può presumere che Amazon sperimenterà la quantità e la durata degli annunci in tutti i mercati.