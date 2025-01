Per i giocatori ai videogiochi con problemi di tempo: la tazza wireless ti consente di mirare e sparare

Probabilmente non hai mai visto una tazza termica come questa. La "Trigger Mug" è dotata di un grilletto sul manico in modo da poter sparare anche quando porti la tazza alla bocca.

Chi non ci è mai passato? Ti distrai solo per un secondo mentre bevi e poi ti becchi un colpo in testa mentre giochi ai videogiochi. Primo pensiero: lanciare la tazza contro il muro. Il secondo: "Vorrei che la tazza avesse un grilletto!". Ed è esattamente quello che succede. Il marchio di tè arabo Rabea ha annunciato la "Trigger Mug", una tazza appositamente pensata per i giocatori.

Si tratta di una tazza termica dotata di giroscopio, sensore di velocità e Bluetooth. Un grilletto è attaccato al manico. Quando sollevi la tazza, puoi mirare e sparare con essa. "Bevi caldo, gioca più caldo" è lo slogan riportato sul sito web della tazza. La "Trigger Mug" va sicuramente presa con un occhio di riguardo.

Il sito web della speciale tazza nera ha lo stesso aspetto tecnico di quello di altre tipiche attrezzature da gioco. La tazza è realizzata in "polimero anti-impatto" ed è dotata di un "sistema di isolamento termico sottovuoto" per mantenere la bevanda calda. Un LED ("Controllo del consumo energetico") indica il livello di carica della tazza Trigger. Sul sito web è incorporato un video che mostra come uno sviluppatore salda un sensore e poi lo utilizza per puntare allo schermo.

Se la tecnologia sia effettivamente sviluppata e possa essere utile nella pratica, resta da vedere. A me sembra più che altro una trovata di marketing. Rabea sta già lavorando con "PUBG Mobile" e a quanto pare vuole affermarsi come marchio di tè per i videogiocatori.

Secondo il sito web, la tazza è attualmente una "edizione limitata" che non è in vendita. Rabea ha annunciato una campagna promozionale per i "fan più accaniti". In futuro saranno disponibili informazioni al riguardo sull'account Instagram del marchio.