Partecipa al concorso e vinci una carta regalo HotelCard valida un anno

In palio ci sono quattro buoni HotelCard del valore di 99 franchi ciascuno, che sono validi per un anno e offrono sistemazioni alberghiere a prezzi ridotti.

Con la carta regalo HotelCard alloggi in 500 hotel selezionati in Svizzera e nelle regioni limitrofe risparmiando fino al 50% a notte. Con un solo pernottamento puoi risparmiare più di 100 franchi.

Molti hotel in Svizzera non sono sempre al completo e con l'HotelCard ti vengono offerte camere a prezzi scontati, senza alcuna commissione. Gli hotel coprono così i costi fissi anche in bassa stagione, mentre la clientela di HotelCard beneficia di prezzi esclusivi. Una situazione vantaggiosa per tutti.

Con l'HotelCard, puoi soggiornare in 500 hotel spendendo fino al 50% in meno. La scelta spazia da accoglienti locande a lussuosi resort. La prenotazione è facile, non ci sono costi nascosti e l'offerta è vantaggiosa fin dalla prima notte. Inoltre, sostieni l'industria alberghiera locale. Qui trovi ulteriori informazioni.

Concorso

Vinci una delle quattro carte regalo HotelCard del valore di 99 franchi ciascuna. Il buono è valido per un anno e non si rinnova automaticamente.

Partecipa al concorso rispondendo correttamente alla domanda entro il 30 aprile 2025. Puoi partecipare solo con un conto cliente registrato.

Come membro HotelCard, quanto risparmi in media per notte?

Se vincerai, ti contatteremo via e-mail e ti invieremo il buono acquisto per posta. Il buono non è convertibile in denaro contante.

