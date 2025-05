Novità e trend 0 0

Partecipa al concorso e vinci un weekend al Braunbär Hotel & Spa

Vinci due notti per due persone al nuovo Braunbär Hotel & Spa. L'hotel tradizionale è stato completamente rinnovato e combina lo stile alpino con il moderno comfort a 4 stelle.

Il Braunbär Hotel & Spa si trova nelle Alpi Bernesi ed è raggiungibile solo con la ferrovia a cremagliera. La posizione isolata garantisce pace e tranquillità e offre un buon punto di partenza per escursioni o giornate di relax in hotel. L'attenzione è rivolta al relax, al buon cibo e all'atmosfera di montagna.

Ambiente

L'hotel dispone di 80 camere con vista sulle montagne. Sono disponibili più di 15 000 libri nei salotti e negli angoli accoglienti dell'hotel, ideale per chi ama la lettura e apprezza un ambiente tranquillo.

Wellness

La Nuxe Spa di 350 m² offre una grande piscina, una sauna all'aperto, un hammam e tre stanze per trattamenti, una delle quali per trattamenti in coppia. Se vuoi rilassarti troverai quello che cerchi qui.

Cucina

Il ristorante in loco «Goldlöckchen» serve piatti della cucina regionale. Per le serate speciali, c'è uno chalet per la raclette e una piccola gondola per la fondue – ideale per una cena in un ambiente particolare.

Concorso

Partecipa subito e vinci due notti per due persone in camera doppia, colazione inclusa, del valore di 400 franchi a Wengen.

Partecipa al concorso rispondendo correttamente alla domanda entro il 31 maggio 2025. Puoi partecipare solo se hai un conto cliente e se hai effettuato l'accesso.

Le prenotazioni vengono effettuate direttamente tramite l'hotel e devono essere richieste in anticipo. Nota che potrebbe non esserci disponibilità durante l'alta stagione, i giorni festivi o i grandi eventi.

Se vinci, riceverai una notifica via e-mail. Il buono non è convertibile in denaro contante.

