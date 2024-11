Paint diventa più intelligente: nuove funzioni AI per il programma cult di Microsoft

Microsoft sta aggiungendo nuove funzioni di intelligenza artificiale al programma di disegno Paint e al Blocco Note. Vogliono rendere Paint più attraente con funzioni generative di riempimento e cancellazione. In Notepad è presente una funzione di "riscrittura".

Come riporta Microsoft sul proprio blog, l'azienda sta distribuendo nuove funzioni nei canali Canary e Dev del programma Windows Insider. Al centro di queste ci sono ulteriori assistenti AI per Paint e Notepad.

Paint: cancellazione e riempimento generativi

Il programma di grafica Paint sta ancora cercando di mettersi al passo con le sue controparti più potenti Photoshop e Co. Dalla versione 11.2410.28.0, lo strumento dispone di una funzione di riempimento generativo. Puoi selezionare un'area dell'immagine e poi selezionare "Riempimento generativo" nel menu contestuale. Si aprirà un riquadro e potrai utilizzare i suggerimenti corrispondenti per determinare l'aspetto del riempimento. Un altro clic su "Crea" esegue l'ordine.

Il riempimento e la cancellazione generativa arrivano in Paint.

Fonte: Microsoft

Se non sei soddisfatto, puoi utilizzare il pulsante "Riprova" per assegnare nuovamente il lavoro a Paint. Puoi anche personalizzare la descrizione. Un piccolo inconveniente: la funzione sarà inizialmente disponibile solo sui PC basati su Snapdragon e dotati di Copilot+.

La "gomma magica" è un'applicazione che ti permette di cancellare il testo di Paint.

La "gomma magica" sembra migliore. Questa funzione è nota da tempo, ad esempio dai telefoni Pixel o dall'ultimo aggiornamento AI per i dispositivi Apple. Al termine della fase di test, questa funzione arriverà su tutti i computer Windows 11.

Retroscena Cosa può fare l'Apple Intelligence? di Florian Bodoky

Questa funzione funziona in modo simile. Per prima cosa seleziona "Generative Erase" e segna l'area in cui c'è qualcosa che vuoi eliminare. Puoi selezionarla a mano libera, ma anche con una forma rettangolare. Poi seleziona l'opzione "Applica". In questo modo non solo si elimina l'oggetto o l'area nell'immagine, ma la si riempie anche con uno sfondo adeguato in base al resto dell'immagine. Infine, ma non per questo meno importante, è necessario che l'immagine venga cancellata.

Ultimo ma non meno importante, il Creatore di Immagini è ora disponibile nella versione di anteprima. In Europa, questo vale per Francia, Germania e Italia.

Funzioni AI disponibili anche per il testo

Ci sono aggiornamenti dell'AI anche al di fuori dell'area delle immagini. A partire dalla versione 11.2410.15.0, Microsoft ha aggiunto un'intelligenza artificiale generativa al controllo ortografico e alla funzione di correzione del Blocco Note. Questo aiuta a riformulare le frasi o ad adattare il tono di un testo a una situazione specifica, ad esempio per rendere un testo più amichevole, più elegante o anche più formale.

Un assistente di testo sarà presto disponibile nel Blocco Note. Microsoft

Per farlo, seleziona il testo o il passaggio di testo e scegli l'opzione "Riscrivi" nel menu contestuale. In alternativa, richiama la funzione con Ctrl+I. L'intelligenza artificiale ti proporrà tre nuove varianti di un testo. Se non sei soddisfatto, c'è anche l'opzione "Riprova" per ottenere nuove varianti.