Oura Ring 4: Il pioniere è ora disponibile nel nostro negozio

La quarta generazione dell'Oura Ring è finalmente disponibile nel nostro negozio. Il pioniere degli anelli intelligenti convince grazie ai nuovi materiali, alla maggiore durata della batteria e al software in costante evoluzione.

Oura si dedica agli anelli intelligenti dal 2015. L'azienda finlandese è riuscita a trasformare questo gioiello da un prodotto di nicchia al gadget più trendy degli ultimi anni, utilizzando molta tecnologia. Quando celebrità come Lindsey Vonn, Cristiano Ronaldo, Jennifer Aniston o il principe Harry vengono visti con un anello intelligente al dito, si tratta sempre di uno di Oura.

La quarta generazione dell'anello intelligente è stata sviluppata nel 2015.

La quarta generazione del gadget di tracciamento sta per arrivare sul mercato. Finora era possibile importare l'anello solo dall'estero, ma ora è disponibile anche nel nostro negozio. Anche la terza generazione viene rivenduta ed è disponibile presso di noi.

La prima vera sensazione dell'anello

Una delle principali innovazioni dell'Oura Ring 4 è il materiale utilizzato. Per la prima volta viene utilizzato il titanio su tutto il perimetro, anche all'interno dell'anello. Questo significa che l'anello non dovrebbe più essere distinguibile da un normale gioiello.

L'anello ha anche una superficie in titanio all'interno.

Fonte: Oura

Mentre la concorrenza di Samsung, Ultrahuman o RingConn (e l'Oura 3) utilizza resina epossidica o un'altra plastica all'interno, il pioniere finlandese è già un passo avanti.

Il nuovo materiale ha conseguenze anche sui sensori: In precedenza, questi sporgevano leggermente e le protuberanze di 1,3 millimetri erano decisamente evidenti. Ora la superficie interna è liscia e i sensori sono alloggiati in rientranze di 0,33 millimetri. Il produttore ha anche rivisto l'intero sistema di sensori e utilizza lo Smart Sensing per accedere al sensore che può raccogliere meglio i dati a seconda della situazione. Questo dovrebbe rendere le misurazioni più accurate.

I sensori non sporgono più leggermente nella quarta generazione.

Fonte: Oura

Un giorno in più di durata della batteria

In base alle dimensioni dell'anello e all'utilizzo, Oura promette una durata della batteria fino a otto giorni. Si tratta di circa un giorno in più rispetto al suo predecessore. Questo colloca l'Oura Ring 4 nella fascia media superiore. Tuttavia, esiste un concorrente, il RingConn2, che dura qualche giorno in più senza doverlo ricaricare. L'anello ha una dimensione di circa 2,5 m.

L'anello è sottile circa 2,88 millimetri, come il suo predecessore. A seconda delle dimensioni, pesa tra i 3,3 e i 5,2 grammi, circa un grammo in meno rispetto al suo predecessore. Tra l'altro, ora c'è una selezione più ampia per le dita molto sottili e molto spesse: mentre la terza generazione era disponibile nelle taglie da 6 a 13, ora sono disponibili le taglie da 4 a 15.

Oura offre un'ampia gamma di prodotti per le dita molto sottili e molto spesse.

Oura offre un'ampia gamma di colori, che differiscono anche in termini di prezzo. L'argento e il nero sono i più economici. L'argento lucido e il nero opaco Stealth si collocano nella fascia media. L'oro e l'oro rosa, invece, costano circa 150 franchi in più rispetto alla versione base.

Il software viene fornito con un abbonamento a pagamento

Importante da sapere: Per utilizzare l'Oura Ring è necessario un abbonamento. Il primo mese è gratuito, dopodiché costa 7 dollari al mese o 80 dollari all'anno. In passato esisteva un abbonamento a vita a prezzo fisso, ma ora non è più disponibile. Se ne hai già acquistato uno, vale anche per l'anello attuale. L'abbonamento non è legato all'anello, ma all'account.

Grazie a questo abbonamento, Oura offre il software più sofisticato di tutti i produttori di anelli. Anche se l'anello tiene traccia degli stessi dati della concorrenza, è in grado di analizzarli in modo molto più completo e di metterli in relazione tra loro.

L'app è più completa e offre più opzioni rispetto alla concorrenza.

Fonte: Oura

Quindi non solo ricevi un elenco dei dati misurati, come ad esempio il comportamento del sonno, ma anche consigli per uno stile di vita sano. Ad esempio, l'anello ti dà consigli su come andare a letto in modo ottimale.

L'anello riconosce 40 diverse attività e tipi di sport e ti fa sapere quando hai bisogno di recuperare. È ora possibile visualizzare il massimo assorbimento di ossigeno durante uno sforzo elevato e vedere come il valore VO₂max migliora con l'aumentare delle prestazioni di resistenza.

Le variazioni della temperatura corporea e della frequenza cardiaca portano a notifiche che avvisano tempestivamente di possibili malattie. Nella sezione dedicata allo stress, Oura analizza la capacità di recupero dallo stress e fornisce suggerimenti per costruire una maggiore resilienza.

Come il primo anello, Oura tiene traccia del tuo ciclo, mostra i tuoi giorni fertili e può prevedere le mestruazioni. Questi dati possono anche essere sincronizzati con altre app per la contraccezione o il calcolo della fertilità.