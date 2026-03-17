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Oppo Find N6: il miglior telefono pieghevole che non puoi comprare

Oppo ha praticamente eliminato la piega del Find N6 grazie a una nuova tecnologia. Il produttore sta mostrando lo smartphone pieghevole in Europa, ma lo sta lanciando sul mercato solo in Asia.

Oppo utilizza un processo di stampa 3D per far sì che la cerniera del Find N6 quasi scompaia. Ho potuto avere una prima impressione di questo aspetto e del sistema di fotocamere migliorato a Barcellona, ma sono rimasto deluso nonostante l'hardware eccezionale.

La piega deve sparire

Lunedì pomeriggio a Barcellona. È il primo giorno del Mobile World Congress. Oppo, a differenza del suo marchio gemello Vivo, non ha uno stand nei padiglioni espositivi. Invece, il produttore cinese invita alcuni dei giornalisti presenti in città in un bar sul monte Montjuïc con una splendida vista sulla città e sul porto.

Vista della Find N6 e del porto di Barcellona.

Dopo un drink di benvenuto e un po' di finger food, tutti prendono posto nelle file di sedie che sono state allestite. E Oppo non delude. Con il Find N6, il produttore non si limita a migliorare le fotocamere dello smartphone pieghevole da 225 grammi. Gli sforzi del reparto sviluppo per far scomparire completamente la piega del display sembrano non conoscere limiti.

La piega sembra un singolo, fastidioso pelo.

Il risultato si chiama Oppo «Zero-Feel Crease». La profondità della piega è stata ridotta dell'82 percento rispetto al modello precedente. Il merito è della seconda generazione della cerniera di flessione in titanio «» . La cerniera ora ha una differenza di altezza di soli 0,05 millimetri, letteralmente la larghezza di un capello. «La tecnologia alla base è la stampa liquida 3D». Oppo misura ogni cerniera dopo la produzione e le conferisce una superficie liscia grazie a un processo di stampa 3D.

Maggiore risoluzione per tre delle cinque fotocamere

Oppo ha migliorato anche il sistema di fotocamere. Nel modello precedente, l'ultra-grandangolare e le due fotocamere frontali avevano ciascuna una risoluzione di soli otto megapixel. Il Find N6 scatta selfie con 20 megapixel ciascuno. La fotocamera ultra-grandangolare dispone di 50 megapixel. Come il teleobiettivo, utilizza l'Isocell JN5 di Samsung come sensore di immagine. L'Isocell HP5 della fotocamera principale ha una risoluzione di 200 megapixel. Mancano ancora i dettagli sulle lunghezze focali. Oppo continua la sua collaborazione con Hasselblad.

Tre delle cinque fotocamere hanno una risoluzione maggiore.

Anche le altre caratteristiche del Find N6, che ha uno spessore di soli 8,93 millimetri quando è ripiegato, sono impressionanti:

Display esterno: 6,62 pollici, 1 a 120 Hertz, 1800 nits (esterno)

Display interno: 8,12 pollici, da 1 a 120 Hertz, 1800 nits (esterno)

Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batteria e ricarica: 6000 mAh in silicio-carbonio, 80 watt SuperVooc, 50 watt AirVooc

Materiali dell'involucro: alluminio, carbonio, vetro nanocristallo

Resistenza all'acqua: IP58/IP59

Lo Snap Key di Oppo, a cui si possono assegnare diverse funzioni, è disponibile anche sul Find N6.

Prezzo e disponibilità

La sala di Barcellona era entusiasta e desiderosa di vedere il Find N6 dopo la presentazione. Tuttavia, Oppo non aveva ancora rivelato una cosa importante - quindi la prima domanda del Q&A è stata: quando sarà disponibile lo smartphone e quanto costerà?

Blossom Orange è quello che Oppo chiama uno dei due colori e perde l'occasione di battezzarlo Opporange.

La risposta è stata sconfortante: Oppo non lancerà il Find N6 in Europa. Al di fuori della Cina, sarà disponibile solo nei paesi APAC, ovvero in Asia e nella regione del Pacifico, che comprende anche Australia e Nuova Zelanda. A questo sono seguiti sguardi interrogativi: «Perché siamo qui?». Ciononostante, i presenti hanno doverosamente scattato qualche foto sotto la luce artificiale nell'area pratica prima che la lunga giornata della fiera si concludesse.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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