One-Netbook annuncia il primo vero portatile con Ryzen AI 9 HX 370

Il gioco portatile ha vissuto una rinascita dopo il Nintendo Switch e lo Steam Deck di Valve. L'ultima generazione di processori ha dato un notevole impulso alle prestazioni e all'efficienza. One-Netbook è il primo produttore ad annunciare una vera e propria console portatile con la nuova tecnologia.

Si sta finalmente muovendo qualcosa per quanto riguarda i chip dei palmari: Dopo che sembra che tutti i portatili più recenti utilizzino ancora l'ormai obsoleto Ryzen 7 8840U, One-Netbook si affida all'ultima generazione di chip AMD. Il Onexfly F1 Pro, come viene giustamente chiamato il portatile, verrà rilasciato in tre configurazioni. Due delle quali con la nuova generazione di processori.

Ecco una panoramica delle specifiche tecniche:

Processore (APU): Ryzen 7 8840U, Ryzen AI 9 365 o Ryzen AI 9 HX 370

Schermo: OLED da 7 pollici con 144 Hertz

RAM e memoria: non ancora note

Previsto un prezzo elevato

Le caratteristiche aggiuntive includono stick con tecnologia anti-drift sviluppata da One-Netbook. Sono incluse anche targhette RGB personalizzabili. Per quanto riguarda l'audio, il produttore ha optato per un sistema a doppio altoparlante di Harman. Con i suoi 598 grammi, pesa meno di uno Steam Deck OLED. A proposito di OLED: lo schermo distingue One-Net dalla maggior parte dei produttori: Solo Zotac e Valve offrono attualmente uno schermo con questa tecnologia che garantisce neri perfetti.

Puoi cambiare l'aspetto del palmare con le targhette RGB personalizzabili.

Fonte: One-Netbook

Particolarmente interessanti sono le configurazioni con Ryzen AI 9 365 e Ryzen AI 9 HX 370. Le nuove APU di AMD promettono non solo un aumento delle prestazioni rispetto al Ryzen 7 8840U, ma anche una migliore efficienza. Quest'ultima dovrebbe soprattutto garantire una maggiore durata della batteria, il principale punto debole della maggior parte dei portatili. Secondo Technical City, l'AI 9 HX 370 raggiunge oltre il 40 percento di fotogrammi al secondo (FPS) in più nei giochi rispetto al 7 8840U, che ha un anno in più. Le prestazioni effettive dipendono dalla potenza termica dissipata (TDP) configurata e dalla capacità di raffreddamento. Tuttavia, saranno le prove indipendenti a dimostrare quali sono i risultati effettivi dei nuovi processori.

Non sono ancora noti la data di uscita e i prezzi delle configurazioni. Tuttavia, è improbabile che la configurazione più potente sia economica. L'analogo Zotac Zone costa più di 700 franchi / euro - e ha "solo" l'APU Ryzen 7 8840U installata.

Cosa c'è di nuovo per i portatili?

Oltre a One-Netbook, è molto probabile che un altro produttore rilasci quest'anno un nuovo palmare da gioco con un processore Ryzen AI 300. Ayaneo ha recentemente annunciato l'Ayaneo 3.

Valve, nel frattempo, sta mantenendo il silenzio su Steam Deck 2. A ottobre, lo sviluppatore Lawrence Yang ha espresso le sue opinioni in un'intervista. Secondo Yang, il successore della popolare console portatile non verrà rilasciato fino a quando non ci sarà un salto significativo in termini di prestazioni ed efficienza. Inoltre, lo Steam Deck non verrà rilasciato ogni anno. Questo non è giusto per coloro che hanno speso soldi per il dispositivo. Resta da vedere se il salto di prestazioni dell'ultima generazione di processori sarà sufficiente per vedere un successore di Steam Deck. Ad un certo punto, tuttavia, è probabile che Valve subisca delle pressioni per rimanere competitiva.

Sospetto che altri produttori di Steam Deck siano in grado di offrire un'alternativa a Steam Deck.

Sospetto che altri produttori come Asus, MSI e Zotac stiano perseguendo una strategia diversa. È probabile che anche loro annuncino nuovi portatili con processori di ultima generazione nel prossimo futuro.