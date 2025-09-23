Novità e trend 8 0

"OD", "Physint" e "Death Stranding": Kojima presenta nuovi giochi e film - e un sake Kojima

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 23.9.2025

Hideo Kojima presenta i nuovi progetti del suo studio in un evento dal vivo. Tra questi: un gioco horror, un anime e una collaborazione con Niantic, lo studio di Pokémon Go.

Lo studio di sviluppo di Hideo Kojima, Kojima Productions, festeggia il suo decimo anniversario. In occasione delle celebrazioni per l'anniversario di «Beyond the Strand», il capo in persona ha dato un'occhiata ai nuovi progetti dello studio.

I nuovi titoli sono stati presentati in livestream

«OD»: horror fotorealistico?

«P.T.» è tornato. Beh, quasi. Il nuovo teaser trailer del progetto horror di Kojima «OD» ricorda fortemente la leggendaria «P.T.» demo per il progetto cancellato «Silent Hills».

Il video inizia con una porta rossa senza serratura. Una nota minacciosa viene spinta attraverso di essa. Il video è interrotto da sovrapposizioni di testo in cui molte parole sono state rese irriconoscibili. Strano. Inquietante. Kojima.

Dopo questo, il protagonista apre un'altra porta. L'ambiente circostante sembra quasi fotorealistico con un'illuminazione convincente. Si accendono candele e si sentono strani rumori. Il volto del personaggio è pieno di paura. Alla fine, viene sorretta da mani enormi mentre urla di disperazione.

Questo sembra dannatamente bello.

Fonte: Kojima Productions

Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con Xbox su Unreal Engine 5. «La tecnologia Metahuman» è stata utilizzata per la rappresentazione ultra-realistica dei personaggi del gioco.

Sono già disponibili anche le prime informazioni sul cast. Come di consueto, Kojima ha ancora una volta scelto alcune celebrità di Hollywood per il suo progetto. La protagonista è interpretata da Sophia Lillis («It», «Dungeons &; Dragons: Honour Among Thieves»). Partecipano anche la modella e attrice Hunter Schafer («Euphoria») e l'attore tedesco Udo Kier («Hunters»).

«Physint»: thriller di spionaggio per Playstation

Ci sono anche alcune briciole di informazioni sul misterioso progetto di Kojima per Playstation. Lo studio mostra un primo poster per il thriller di spionaggio. Mostra un uomo con un mantello e una pistola, accompagnato dalle parole: «Here Comes the Feeling».

«Physint»-Poster

Fonte: Kojima Productions

Sono stati annunciati anche tre membri del cast. Si tratta di Charlee Fraser («Furiosa: A Mad Max Saga»), Ma Dong-seok («Eternals», «Death Stranding 2») e Minami Hamabe («Godzilla Minus One»). Kojima non vuole ancora rivelare chi interpreterà il protagonista.

Ecco come apparirà Minami Hamabe nel gioco.

Fonte: Kojima Productions

«Death Stranding»: nuove informazioni sull'adattamento cinematografico di A24

Si sa già che ci sarà un film su «Death Stranding». Ora il regista Michael Sarnoski («Pig», «A Quiet Place: Day One») rivela interessanti dettagli sul progetto.

Secondo quanto dichiarato, il film non è un adattamento unico, come nel caso della serie «The Last of Us» su HBO, ad esempio. Sarnoski spiega: «Stiamo cercando di trovare una storia diversa che [i fan] non hanno mai visto in questo universo. Vogliamo che [il film] sia accessibile sia a chi non ha mai giocato a questi giochi sia a chi conosce molto bene 'Death Stranding'".»

Il progetto è prodotto da A24, una società di produzione cinematografica nota per molti titoli iconici. Sia A24 che Kojima stanno dando a Sarnoski molta libertà per realizzare la sua visione creativa, dice il regista: «Kojima-san è un vero artista che vuole sostenere gli altri artisti. Mi lascia [...] giocare in questo mondo quanto voglio».

Purtroppo non esiste ancora materiale visivo per il progetto. Ecco quindi un bellissimo screenshot che ho scattato in «Death Stranding 2»:

Beautiful.

Fonte: Domagoj Belancic

«Death Stranding Mosquito»: adattamento anime della serie di giochi

Gli appassionati dei giochi di «Death Stranding» possono aspettarsi anche un adattamento cinematografico animato della serie di giochi. Il protagonista ha un superpotere: può succhiare come una zanzara. Cosa succhia esattamente? «Qualcosa di molto importante», che non è il sangue, rivela Kojima. Ah, ok?

Visualmente, il trailer è caratterizzato da uno stile di animazione unico con contorni fortemente definiti e spessi. È diretto da Hiroshi Miyamoto, che ha già lavorato ai progetti «Dragon Ball» e «Final Fantasy». Lo Studio Easter, che di recente ha lavorato a «Dandadan», è responsabile degli sfondi. Aaron Guzikowksi («Prisoners») sta scrivendo la sceneggiatura.

Progetto AR con «Pokémon Go» studio di sviluppo Niantic

Kojima Productions e Niantic collaborano per un nuovo progetto AR. Kojima spiega: «È come "Death Stranding" nel mondo reale. Potrai connetterti con le persone o con l'ambiente reale della tua città.»

Non ci sono ancora informazioni concrete né una data di lancio. Anche il breve teaser trailer mostra solo concetti e idee relativamente astratti, ma emana sicuramente «Death Stranding» vibrazioni:

Kojima Sake

Completamente a sorpresa, Kojima annuncia anche una collaborazione con il famoso produttore di sake Zaku. La motivazione di Kojima per questa collaborazione è stata quella di creare qualcosa che potesse durare anche dopo la sua morte. Wow.

Puoi vedere un trailer del sake qui:

Non capisci il clamore che circonda Kojima? La collega Cassie ha riassunto il fenomeno in modo meraviglioso in questo articolo:

Retroscena Da «Metal Gear» a «Death Stranding»: cosa c'è dietro la leggenda degli sviluppatori Hideo Kojima di Cassie Mammone

Immagine di copertina: Kojima Productions

