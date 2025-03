Novità e trend 28 6

Nvidia lancia la RTX Pro 6000 per i consumatori professionisti

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Dopo i giocatori, Nvidia si rivolge anche ai consumatori. La RTX Pro 6000 presentata qui offre più unità di calcolo e memoria rispetto alla RTX 5090, ma richiede più energia e una frequenza di clock inferiore.

Non comprerai la RTX 6000 Pro per giocare ai videogiochi. In primo luogo, perché non è stata progettata per il gioco, ma per server, workstation o render farm. In secondo luogo, perché ha un prezzo proibitivo per il consumatore medio, a partire da 10.000 dollari. Sono previste tre varianti di raffreddamento della scheda. Una sarà orientata alle massime prestazioni per le render farm, ad esempio. Una variante denominata Max Q con un raffreddatore a soffiante è destinata all'uso nelle workstation e la terza versione sarà raffreddata passivamente e utilizzata nei server.

Rispetto alla RTX 5090, la RTX Pro 6000 offre il 10,5 percento in più di multiprocessori di streaming, ovvero 188. La GPU GB202, su cui si basano entrambe le schede, offre un totale di 192 multiprocessori di streaming. La nuova scheda di Nvidia, quindi, non sfrutta appieno la GPU.

Quello che la RTX Pro 6000 sfrutta appieno, invece, è l'intera potenza offerta da un singolo connettore 2x6 da 12V: Il Total Board Power (TGP) è di 600 watt, ovvero 25 watt in più rispetto ai 575 watt della RTX 5090. Oltre al maggior numero di core di elaborazione, anche la memoria triplica: 96 gigabyte di DDR7 sono installati sulla scheda

Secondo Nvidia, queste specifiche si traducono in circa il 19 percento in più di prestazioni per varie attività di calcolo. La RTX Pro 6000 dovrebbe raggiungere circa 125 TFLOPS FP32. Per fare un paragone: una PS5 Pro raggiunge teoricamente 18,05 TFLOPS.

In effetti, i benchmark di Nvidia hanno dimostrato che la RTX Pro 6000 è in grado di fornire prestazioni superiori del 19 percento.

Infatti, sono già emersi i benchmark di GameTechBench. Anche questo effettua il path tracing per il rendering CGI. In questo caso, la RTX Pro 6000 è in testa alla classifica, ma solo con un massimo del cinque percento di prestazioni in più rispetto alla RTX 5090. La nuova scheda di Nisha è un'ottima scelta.

La nuova scheda di Nvidia è quindi ancora lontana dal promesso aumento delle prestazioni del 19 percento rispetto alla RTX 5090. Tuttavia, ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che i driver non sono ancora stati sufficientemente ottimizzati.

La nuova scheda di Nvidia è ancora lontana dall'aumento delle prestazioni promesso rispetto alla RTX 5090.

La versione server della RTX Pro 6000 dovrebbe essere disponibile a partire da maggio e la versione workstation a partire da aprile. Anche le RTX Pro 5000, 4500 e 4000 saranno disponibili in estate. Resta da vedere quali saranno le conseguenze sul mercato delle GPU, già poco fornito.

Immagine di copertina: Nvidia

Mi piace questo articolo! A 28 persone piace questo articolo